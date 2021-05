Un pilote d’avion sauve des animaux destinés à être euthanasiés en les transportant en lieu sûr

Michael Schneider n’est pas un pilote d’avion comme les autres. En 2015, il a fondé Pilots to the Rescue, une organisation à but non lucratif dédiée au sauvetage des animaux destinés à être euthanasiés. L’objectif est de les placer dans des refuges capables de leur apporter les soins dont ils ont besoin et de leur trouver un nouveau foyer.

Le pilote a réussi à combiner sa passion pour l’aviation et le sauvetage d’animaux. Lui, ainsi que d’autres pilotes volontaires, organisent régulièrement des transports aériens afin de mettre des chats et des chiens à l’abri de la mort.

© Kelli Bender / People

En effet, pléthore de refuges sont surchargés et doivent parfois avoir recours à l’euthanasie… Mais grâce à l’entreprise de Michael Schneider, de nombreuses vies sont épargnées.

© Kelli Bender / People

Un voyage de plusieurs heures pour sauver 51 chats

Le 20 mai 2021 a été marqué par l’un des plus grands sauvetages de l’association. Michael Schneider a transporté 51 passagers, rapporte People. Il s’agissait de chats, dont la plupart ont eu un début de vie difficile.

© Pilot to the Rescue

Après les avoir installés dans son appareil, les félins ont voyagé des heures depuis la Caroline du Nord jusqu’au Connecticut, laissant leur passé douloureux loin derrière eux. Un nouveau départ les attend.

© Kelli Bender / People

Une fois arrivés, les rescapés ont été pris en charge par des bénévoles issus de divers refuges. Les 51 chats ont été installés confortablement dans leur nouvel abri et son préparés à l’adoption. Telle est la mission la plus chère de Michael Schneider : offrir aux animaux en détresse la possibilité d'être accueillis par une famille aimante pour toujours.

A lire aussi : Un retraité met en place un système de tunnel dans son jardin pour permettre à son chat sénior de s'amuser en toute sécurité

© Pilot to the Rescue