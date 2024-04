Ce Golden Retriever facétieux passe un très bon moment lors d’une séance de jeu avec d’improbables amis (vidéo)

Camila est une chienne vraiment enjouée. Comme tous les Golden Retrievers, elle est d’un tempérament amical et joueur et n’hésite jamais à se faire de nouveaux amis. Cette fois, la chienne a trouvé des compagnons de jeu plutôt atypiques… Ses maîtres ont capturé leur rencontre en vidéo pour le plus grand plaisir des internautes.

Les Golden Retrievers comme Camila sont connus pour leur comportement joyeux et excité. Ils sont aussi réputés pour leur capacité à se lier d’amitié avec tout le monde : humains, chats, écureuils, canards…

Une vidéo récemment postée sur TikTok et relayée par Newsweek illustre parfaitement ce tempérament amical et joueur. Sur les images, on découvre Camila, une adorable chienne Golden Retriever, qui a décidé de jouer avec… des poules !

Une course-poursuite très amusante

La scène se déroule sur la terrasse des maîtres de Camila. On voit la chienne au pelage caramel entourée de 4 poules arborant des plumes de la même couleur. Les volatiles courent d’une zone à l’autre du patio, poursuivis avec enthousiasme par Camila.

@camilathegoldengal / TikTok

La chienne semble beaucoup s’amuser : sa queue ne cesse de remuer et elle a l’air tout simplement ravie de faire partie du clan des poulets. Ces 5 amis inattendus ressemblent en réalité à un groupe d’écoliers qui jouent à chat pendant la récréation.

Heureusement, Camila est très douce avec ses amis à plumes. Même si elle est plus grande que les poules, elle sait qu'il faut faire attention lorsqu'elle s'approche et elle prend grand soin de ne pas marcher sur ses copains.

La légende de la vidéo qui se lit du point de vue de la chienne déclare d’ailleurs avec beaucoup d’humour : « Je joue avec mes nuggets de poulet... Je veux dire mes MEILLEURS AMIS ! »

Des internautes sous le charme de ces amis atypiques

Postée le 3 mars dernier sur TikTok, la vidéo a déjà été vue plus de 2,4 millions de fois. Ce moment spécial entre un chien et ses amis improbables a littéralement fait fondre le cœur des internautes.

@camilathegoldengal / TikTok

« Le toutou passe du temps avec ses amis, c'est rafraîchissant », a commenté un utilisateur de la plateforme.

D’autres se sont réjouis de cette belle amitié insolite. « Je ne sais pas qui s'amuse le plus, le chien ou les poules. », a écrit un internaute dans les commentaires.

A lire aussi : Une routière retrouve la trace de son chien disparu à plus de 2 800 kilomètres de chez elle (vidéo)

Une chose est sûre, Camila est ravie de jouer avec ses amis et elle illustre parfaitement le comportement enjoué des Golden Retrievers. Même si les vidéos de ce type sont nombreuses sur le Net, on pourrait quand même conclure avec cet internaute :« C'est la vidéo de Golden Retriever la plus belle que j'ai jamais vue ».