Ce chien a fait preuve d’une très grande douceur et de beaucoup d’admiration envers sa nouvelle petite sœur. Le moment précieux de leur premier contact a été filmé, et la vidéo a reçu plus de 122 000 likes sur TikTok.

La toute première rencontre entre un nouveau-né et l’animal de sa maison est un moment très important, qui doit être bien préparé. Les parents espèrent que l’enfant sera tout de suite accepté. Et parfois, l’animal dépasse même les attentes de sa famille, comme ce Border Collie qui était émerveillé devant sa petite sœur humaine. Des images relayées par Pet Helpful et qui font chaud au cœur.

Un chien émerveillé mais délicat

Ryan Wheway et sa femme sont devenus les heureux parents d’une petite fille adorable. Ils attendaient avec impatience de la présenter à leurs chiens. Mais ils ne s’attendaient pas à ce que leur Border Collie ait une si belle réaction. Ils l’ont filmée et partagée sur TikTok.

Dans la vidéo, on voit la maman installée sur le canapé, tenant tendrement sa fille sur son bras. Le chien est allongé à ses côtés et avance tout doucement vers le bébé. Il tend son museau pour renifler le pyjama du nourrisson, les yeux pétillants d’admiration. Il pose ensuite sa patte sur le bras de sa maîtresse, voulant s’approcher un peu plus. Il avance sa truffe vers l’enfant et sort la langue, tenté de lui faire un bisou. Mais on sent qu’il se retient, sans doute par peur de blesser ce petit être fragile.

Des internautes conquis

Ces images pleines de douceur ont beaucoup touché les internautes. Plusieurs ont imaginé ce qu’il pouvait se passer dans la tête du toutou lors de ce moment hors du temps. Quelqu’un a par exemple écrit « Maman, c’est toi qui as fait ça ? C’est incroyable ! Un nouveau chiot dans le groupe ! » Une autre personne a commenté « Le chien dit : Regarde ton bébé, n’est-elle pas mignonne ? »

Les gens ont aussi été impressionnés par la capacité de contrôle du Border Collie, qui résiste à la tentation de toucher sa petite sœur.

« On peut voir que le chien veut faire un bisou au bébé, mais qu’il est conscient qu’il doit être doux », a écrit une personne. À cela, le papa Ryan Wheway a répondu « C’est un si bon garçon ».