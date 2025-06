Coincée au fond d’un égout, cette chienne effrayée n’espérait plus rien jusqu’à l’arrivée de deux femmes prêtes à tout

A Bali, en Indonésie, une bénévole du nom de Selina Dey se tient constamment prête à venir en aide aux animaux en détresse, en particulier les chiens errants. Nous avions d’ailleurs déjà raconté un de ses sauvetages en 2023, celui d’une chienne bloquée dans un fossé et ayant perdu son pelage.

Elle en a secouru une autre et dans une situation assez similaire. Cette fois-ci, la chienne était prise au piège dans un égout pluvial. « Soit elle y est tombée et ne savait pas comment sortir, soit quelqu’un l’y a jetée », explique Selina Dey à The Dodo, qui livre ce récit.

La seule certitude était qu’il fallait la sauver le plus vite possible. La bénévole a bien essayé de l’attirer vers la sortie, notamment en lui proposant des friandises, mais sans succès. « C'était très sombre et très profond, dit-elle. J'avais un peu peur de ramper là-dedans. Alors j'ai essayé de la faire sortir avec des friandises. »



The Dodo / Facebook

Selina Dey a enchaîné les vaines tentatives pendant 2 jours. Comprenant qu’elle avait peu de chances d’y arriver seule, elle a appelé son amie Mia à la rescousse.

A l’arrivée de cette dernière, toutes 2 ont décidé de changer de stratégie. Elles ont placé des morceaux de poulet dans une cage, qu’elles ont ensuite fait descendre dans le conduit. Selina Dey et Mia espéraient ainsi y attirer la jeune chienne. C’est ce qui s’est finalement produit. Elle s’est laissé enfermer et elles ont pu la remonter en toute sécurité.

Dumbo attend toujours de rencontrer l’amour

Selina Dey l’a accueillie chez elle et l’a appelée Dumbo. Au fil des jours, la chienne s’est transformée, révélant sa personnalité attachante.



The Dodo / Facebook

L’extrême timidité qu’elle affichait au départ a laissé place à une confiance et une joie de vivre hors normes.

Aujourd’hui, 2 ans après ce sauvetage, sa bienfaitrice espère encore lui trouver une famille aimante pour toujours.

« Quand elle s'ouvre à quelqu'un, elle le fait vraiment, assure Selina Dey. Dès lors, elle vous aime à un point incroyable ».

