L'amour et les soins transforment une chienne bloquée dans un fossé et ayant perdu son pelage

Une jeune chienne qui n’avait plus un seul poil s’est retrouvée prise au piège au fond d’un fossé. Ses aboiements de détresse ont fini par être entendus et elle ne pouvait pas espérer meilleur témoin de sa souffrance. C’était, en effet, une bénévole qui s’en est aperçue et lui est venue en aide.

Selina Dey vit à Bali, en Indonésie, où elle porte régulièrement secours aux chiens errants. Alors qu’elle roulait en scooter, elle a entendu des aboiements plaintifs. Elle s’est tout de suite arrêtée et a découvert une chienne au fond d’un fossé longeant la route, relate The Dodo.

Le chiot avait perdu tout son pelage. Il remuait la queue malgré tout, comme s’il était soulagé d’avoir enfin été entendu.



Selina Dey / Instagram

La chienne « ne pouvait pas remonter, alors je suis descendue là où elle était coincée, raconte la bénévole. Je l’ai prise dans mes bras et serrée contre mon cœur ».

Selina Dey a décidé de l’appeler Jenny. Cette dernière avait besoin de soins urgents et souffrait vraisemblablement de la gale. Manque de chance, c’était un jour férié et tout était fermé. On célébrait effectivement Nyepi, le nouvel an balinais, sur toute l’île.



Selina Dey / Instagram

Selina Dey ne s’est pas laissé abattre pour autant. « Aucun vétérinaire, animalerie ou pharmacie n'était ouvert, alors j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour sauver cette fille », dit-elle. La jeune femme a emmené Jenny chez elle pour commencer à la soigner elle-même avec ce dont elle disposait. « Heureusement, poursuit-elle, j'avais beaucoup de médicaments et de remèdes pour l'aider et lui enlever un peu de sa souffrance. »

La chienne a eu droit au premier d’une longue série de bains médicamenteux pour venir à bout de la gale et adoucir sa peau meurtrie. Elle a ensuite été examinée par un vétérinaire quand les célébrations étaient terminées.

« Elle s'est épanouie comme une petite fleur »

La pauvre Jenny passait des nuits entières à pleurer de douleur. L’amour de Selina Dey l’aidait néanmoins à surmonter tout cela.

Son état de santé s’est progressivement amélioré, tout comme son moral. Elle est devenu pleine d’énergie et de joie vivre, et son poil a repoussé.



Selina Dey / Instagram

« Elle s'est épanouie comme une petite fleur, se réjouit sa bienfaitrice. Ces poils qui sortaient, c’était sa personnalité qui se révélait ».



Selina Dey / Instagram

Jenny a fait la connaissance avec les autres chiens accueillis par Selina Dey. Elle partage son temps entre les jeux avec ses congénères et les câlins sur les genoux de celle qui l’a sauvée.

La bénévole est à présent en quête d’une famille d’adoption aimante pour sa petite protégée.

A lire aussi : Ce Golden Retriever vigilant et bienveillant prend son rôle de babysitter très à cœur (vidéo)



Selina Dey / Instagram