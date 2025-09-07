Coincé entre deux balustres, un jeune Labrador fait fondre les pompiers avec ses remerciements tout en léchant ses sauveteurs

C’est connu, les chiots sont fougueux. Léo, un petit Labrador Retriever de 4 mois, n’échappe pas à la règle. Seulement voilà, lors d’une séance de jeu avec son maître, le chiot s’est retrouvé coincé entre 2 balustres en béton. Les pompiers ont donc dû intervenir pour aider la pauvre boule de poils.

Charles Regulinski est le chef des pompiers de la caserne de Setauket, à Long Island (États-Unis). Chaque année, lui et ses collègues reçoivent en moyenne 3.600 appels d’urgence, parmi lesquels figurent quelques sauvetages d’animaux . Interrogé par People , il détaille : “Nous avons eu des chatons et des canards coincés dans des collecteurs d'eau pluviale, des cerfs coincés dans des clôtures, et même des chats réticents à sortir des arbres – aussi cliché que cela puisse paraître”. Aussi, lorsque les sauveteurs sont appelés pour aider un chiot coincé, ils s’attendaient “à trouver un chien coincé dans un objet facile à plier ou à démonter”.



© SetauketFireDepartment / Facebook

Cependant, au moment de leur arrivée, ils ont pu constater que la réalité était tout autre. En effet, Charles Regulinski et ses collègues ont fait la connaissance de Léo, un tout jeune Labrador Retriever de 4 mois. Celui-ci jouait avec son maître et s’est retrouvé la tête bloquée entre 2 balustres en béton. Sans doute, le chiot avait-il l’habitude de passer par cet endroit. Il aura probablement oublié qu’il grandissait et que certains endroits ne lui étaient plus accessibles.

Devant cette situation inédite pour eux, les pompiers ont dû procéder par étapes. La première a été de tenter le liquide vaisselle. Après tout, si la tête était passée dans un sens, elle pouvait sûrement le faire en sens inverse avec un peu d’aide. Hélas, le stratagème n’a pas fonctionné. Les sauveteurs ont donc utilisé les grands moyens : ils ont sorti les mâchoires de désincarcération. L’objectif était alors d’écarter suffisamment les balustres pour dégager le toutou. Le résultat a été rapide, puisque 10 minutes auront finalement suffi pour le libérer en toute sécurité.

D’abord inquiet et stressé lors de l’arrivée des pompiers, Léo s’est rapidement détendu, constatant que tous ces humains étaient là pour l’aider. D’ailleurs, dès qu’il a pu de nouveau bouger, le chiot a immédiatement remercié ses bienfaiteurs à sa façon, “en léchant et en se blottissant contre tous les membres de l'équipe qui étaient présents”.

© SetauketFireDepartment / Facebook