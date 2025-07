"Il était raide, il ne bougeait pas", ce pompier sauve un chat des flammes et le ramène à la vie (vidéo)

« Il était raide, il ne bougeait pas » se souvient Marc, pompier du SDIS de Corrèze depuis 27 ans. Lorsqu’il est intervenu pour un incendie dans un immeuble de 2 étages, il a rapidement été informé de la présence d’un animal en détresse. L’homme n’a pas hésité et a pénétré dans les lieux.

« Il restait potentiellement des animaux »

Habitué à éteindre les incendies, Marc expliquait son procédé à 30 Millions d’amis, qui a relayé l’histoire de sauvetage : « Lorsque l’on est arrivés sur les lieux de l’incendie, tous les habitants de l’immeuble étaient déjà en train d’évacuer. On a toujours le réflexe d’effectuer une reconnaissance pour voir s’il n’y a vraiment plus personne à l’intérieur. En arrivant, nous avons été alertés qu’il restait potentiellement des animaux ».

Le soldat du feu n’a pas tardé à réagir en installant la grande échelle au 2ème et dernier étage de l’immeuble. « J’ai ouvert toutes les fenêtres pour que le courant d’air évacue les fumées et me donne plus de visibilité. Tout était vide, je ne voyais personne, expliquait-il. Puis tout d’un coup, la tête du chat est apparue sous le lit. Il était raide, il ne bougeait pas ».

Rendre la vie au pauvre chaton

Malheureusement, en sortant de l’immeuble, le pompier s’est rendu compte que le chat n’était pas en bonne santé. Alors qu’il semblait être entre la vie et la mort, l’équipe sur place est intervenue pour le réanimer, à l’aide d’un masque à oxygène habituellement utilisé pour les enfants. Le pompier professionnel se souvient : « J’ai appuyé un peu sur la cage thoracique, avec des petites compressions pour l’aider à respirer. Avec l’apport d’oxygène, au bout de 5 minutes, il a commencé à être un peu plus réactif ».

L’opération a été une vraie réussite et le chat respirait à nouveau.

Une prouesse et un chat en bonne santé

Particulièrement « résistant », le chat a été confié à un vétérinaire qui a estimé que l’animal était en bonne santé. Selon le pompier, la rapidité de l’intervention a permis au félin d’éviter l’intoxication à cause de la fumée. Marc s’estime heureux et fier « d’avoir sauvé ce chat », tout comme ses collègues.