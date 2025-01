Le stratagème astucieux d'un chien sénior tenant à ce que sa maîtresse le prenne dans ses bras (vidéo)

Il s’appelle Oscar et porte bien son nom, car sa récente prestation d’acteur aurait dû lui valoir l’une de ces prestigieuses statuettes dorées.

Ce Teckel n’est plus tout jeune, puisqu’il est âgé de 18 ans. Il apparaît dans de nombreuses vidéos postées par sa propriétaire Tiffany Rowan sur son compte TikTok « @mamatisffsworld » et où l’on peut voir à quel point il déborde d’entrain et d’affection.

Sa maîtresse le traite comme son enfant, au point de le prendre souvent dans ses bras. Oscar a d’ailleurs pris l’habitude de réclamer qu’elle le porte et n’aime pas qu’elle lui refuse ce traitement spécial.

Récemment, Tiffany Rowan n’a justement pas pu accéder à sa demande, car elle était trop occupée. « J’étais en train de travailler. Personne ne pouvait le porter », raconte-t-elle à Newsweek. Elle pensait que l’affaire était réglée, mais c’était loin connaître la détermination et l’intelligence du canidé sénior, qui avait trouvé une astuce pour lui faire changer d’avis.

Oscar a, en effet, décidé de feindre une blessure à la patte. Comme on peut le constater dans la vidéo ci-dessous, il est venu vers son humaine en boitant. Il s’est même arrêté en chemin à plusieurs reprises, comme pour s’assurer qu’il avait bien toute son attention.

C’était bien le cas et Tiffany Rowan a d’ailleurs eu très peur. « Je l'ai très vite pris dans mes bras et je l'ai emmené chez le vétérinaire parce que je pensais qu'il avait sauté du lit ou quelque chose comme ça et s'était cassé la patte », relate-t-elle.

« Il a obtenu ce qu'il voulait »

A la clinique, Oscar a subi divers examens et une radiographie. La propriétaire du chien a été surprise d’apprendre qu’il ne souffrait d’aucune fracture ni lésion. « Tout était parfait », dit-elle. Dès lors, Tiffany Rowan a reposé le Teckel par terre et ce dernier s’est mis à gambader et à remuer la queue comme un chiot.

Sa maîtresse n’en revenait pas ; il venait de jouer la comédie pour qu’elle le porte. « Tout ce que je pouvais faire, c'était rire parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que je le prenne dans mes bras », raconte l’intéressée, qui a dû mettre la main à la poche pour s’acquitter des frais vétérinaires.

« Il se porte très bien pour son âge. Il ne gémit jamais et ne se plaint non plus. Bien sûr, il vieillit et se déplace plus lentement, mais il vit sa meilleure vie ! Il l'a toujours fait », conclut Tiffany Rowan.