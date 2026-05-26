Coincé entre 2 clôtures « comme un petit panini à fourrure », le chien d'une famille est sauvé par une association

Parti explorer les environs de son domicile à Colorado Springs, un chien a rapidement vu sa petite virée tourner court après s’être retrouvé piégé dans un espace particulièrement étroit. Alertés à temps, les secours sont intervenus pour le dégager sans la moindre blessure, avant de le conduire au refuge le temps d’un contrôle. Rassurée, sa famille a pu le récupérer peu après. Plus de peur que de mal pour cet aventurier à 4 pattes, désormais bien au chaud à la maison.

A Colorado Springs, dans l'Etat du Colorado (Etats-Unis), un chien s'étant mis en mauvaise posture lors d'une petite escapade hors de sa maison a été secouru et rendu à sa famille sain et sauf, rapportait KRDO .

L'association locale de protection animale, la Humane Society of the Pikes Peak Region, a raconté ce sauvetage le 20 mai 2026 sur sa page Facebook, quelques jours après les faits.

Elle a ainsi indiqué que son équipe chargée de l’application des lois sur les animaux (Animal Law Enforcement) avait reçu un appel urgent au sujet du canidé en question, qui s'était retrouvé pris au piège entre les clôtures de 2 propriétés voisines.

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Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

Un de ses agents a été envoyé sur les lieux et a réussi à libérer le chien en toute sécurité. Il l'a ensuite emmené au refuge pour l'examiner et s'assurer qu'il n'était pas blessé.

Retrouvailles au refuge et retour à la maison après le sauvetage

Peu après, la famille du quadrupède est venue au refuge pour le récupérer et le ramener chez lui.

« Ce soir, ce gentil toutou est de retour à la maison, en espérant qu’il prendra de meilleures décisions et qu’il gardera ses distances avec les lieux étroits », peut-on lire de la part de Humane Society of the Pikes Peak Region dans sa publication Facebook qui comprend des photos du rescapé.

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L'association qui, au passage, adresse « un grand bravo à [ses] agents de l’Animal Law Enforcement qui répondent toujours présents quand les animaux ont besoin d’aide, même quand la situation semble tout droit sortie d’un dessin animé. »