Ils retrouvent leur chienne adoptée debout sur la clôture et découvrent son talent de funambule (vidéo)

Imaginez rencontrer un chien avec l'habileté d’un chat, capable de longer des bordures étroites avec une grande agilité. Cela paraît absurde, pourtant, c’est bel et bien le talent de Nola ! Cette chienne adoptée a surpris ses propriétaires, qui l’ont découverte perchée sur leur clôture à plusieurs reprises.

Ryan et Vanessa ont rencontré le quadrupède en 2018 en tant que propriétaires relais. Ils l’ont accueillie chez eux avec d’autres chiens, lesquels sont partis les uns après les autres vers leur maison pour toujours. Un lien s’est créé entre Nola et ses hôtes, qui ont finalement décidé de l’adopter.

@noseynola / Instagram

Un témoignage qui ne tient pas

La chienne avait désormais sa propre famille et ne pouvait pas rêver mieux ! Elle se sentait à l’aise avec elle, si bien que sa véritable personnalité a progressivement émergé. Elle pouvait sortir de sa coquille et se dévoiler, ce qu’elle a fini par faire d’une drôle de façon. Un jour, Ryan et Vanessa ont été informés que leur amie canine avait tenté de sauter par-dessus la clôture de 2 mètres.

En apprenant cela, le couple est resté sceptique. La barrière est particulièrement haute, comme l’a mentionné Wide Open Space, ce qui rendait cette version peu crédible. Toutefois, ils ont rapidement compris que cela n’avait rien d’un mensonge en voyant Nola à l’œuvre.

Un talent caché

Vanessa a découvert sa chienne parfaitement à l’aise sur un rebord étroit de la clôture. Elle a compris qu’elle n’essayait pas de s’enfuir, mais profitait simplement de la vue, posée sur son perchoir. C’est vite devenu une habitude pour la boule de poils : « Elle court généralement jusqu'au coin arrière gauche près de notre remise, y grimpe, vérifie le voisinage et s'assure que tout le monde est en sécurité. Ensuite, elle saute sur la clôture et sur l'arbre à côté de notre maison. Puis, en fonction de son intérêt, elle répète cela généralement plusieurs fois ».

A lire aussi : Un chien sénior solitaire au refuge retrouve l'espoir grâce à une mère d'accueil dévouée

Aussi étrange que cela puisse paraître, Nola semble se sentir particulièrement à l’aise en hauteur !