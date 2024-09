Une famille qui désespérait de retrouver son chien s'étant échappé de chez sa dog-sitter apprend qu'on l'a retrouvé au même endroit 2 ans plus tard

Cela faisait 2 ans et 4 mois que la famille de Bear se demandait où ce chien pouvait se trouver. Elle ne savait même pas s’il était toujours en vie. Une association s’est démenée pour le localiser et le mettre en sécurité, déployant des moyens considérables.

Près de 2 ans et demi après avoir fugué et disparu, un chien a été retrouvé et s’apprête à rejoindre sa famille qui vit désormais 2500 kilomètres plus loin, rapportait 14 News.

Le canidé en question est un croisé Saint-Bernard qui répond au nom de Bear. Il s’était volatilisé en avril 2022. A l’époque, il vivait avec ses propriétaires à Colorado Springs, dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis).



Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

Ces derniers l’avaient confié à une dog-sitter, mais l’animal avait échappé à sa surveillance. La famille avait immédiatement signalé sa disparition et s’était lancée à sa recherche, d’après l’association locale Humane Society of the Pikes Peak Region.

Ses efforts étaient malheureusement restés vains. Elle avait ensuite été contrainte de déménager sans lui. Les maîtres de Bear s’étaient, en effet, installés à New York.

L’équipe de la Humane Society of the Pikes Peak Region n’a pas baissé les bras pour autant. Elle a continué de guetter les moindres indices susceptibles de l’aider à le localiser. Elle a collaboré avec un groupe de bénévoles et le service local de contrôle des animaux.

C’est d’ailleurs par l’intermédiaire de ce dernier que l’association a appris, en juillet dernier, que Bear avait été vu à proximité de l’endroit où il avait disparu.

Bientôt les retrouvailles

L’avis de recherche d’avril 2022 a été retrouvé, des points de nourrissage ont été installés dans le secteur indiqué et des caméras ont été mises en place.

Cet important dispositif a fini par porter ses fruits. Le chien a effectivement été capturé en toute sécurité le 18 août. La Humane Society of the Pikes Peak Region en a aussitôt informé la famille, qui était évidemment aux anges.



Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

Bear a été examiné par un vétérinaire et ses vaccins ont été mis à jour. Il a également été emmené chez le toiletteur.

Il pourra bientôt retrouver ses maîtres. Son voyage à New York a été payé grâce aux dons collectés par la Humane Society of the Pikes Peak Region.