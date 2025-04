Coincé dans une zone inondée et dangereuse, un petit chien sûrement abandonné reçoit l’aide d’un passant puis d’une équipe de sauveteurs

C’est à Houston, au Texas (États-Unis), que ce petit chien du nom d’Eddy s’est retrouvé dans une situation très inquiétante. Se trouvant dans un bayou, lorsque la mer est montée, le chien était alors pris au piège de la montée du niveau et du courant. Heureusement, il a trouvé une issue grâce à des sauveteurs efficaces.

Eddy était au milieu du cours d’eau, accroché à des roseaux lorsqu’il a été repéré par un passant. Ce dernier s’est tout de suite inquiété pour l’animal qui semblait désespéré et complètement perdu.

CAMO Rescue / Facebook

Intervenir en urgence

Le passant s’est rapidement rendu compte, racontait The Dodo, qu’il ne pourrait pas intervenir seul. Quelques minutes plus tard, ce sont donc des sauveurs de CAMO Rescue qui sont arrivés au niveau du bayou. Les intervenants sont allés à la rencontre d’Eddy, dans l’espoir de le secourir. Le petit chien s’est entièrement laissé faire, il semblait même soulagé que quelqu’un vienne à sa rencontre.

Holly Dool, à la tête de CAMO Rescue témoignait : « Il avait peur et était très vif, mais il s’est calmé peu de temps après ».

« Nous sommes tellement désolés pour lui »

Une fois sur la terre ferme, Eddy a été réchauffé, son risque d’hypothermie étant important. Les sauveteurs n’ont pas tardé à supposer que le petit chien blanc avait été abandonné quelque temps plus tôt, ce qui avait engendré son terrible accident au milieu du bayou.

La directrice expliquait : « Nous nous sommes demandés s’il avait été abandonné ou s’il était errant ».

L’équipe a dans le même temps découvert la personnalité très attachante du petit canidé, de plus en plus détendu face à ses aidants.

CAMO Rescue / Facebook

Nouvelle étape pour Eddy

Dans le refuge l’ayant accueilli, Eddy était de plus en plus joyeux au fil des jours. À l’aise avec les enfants, mais aussi très dynamique, le petit chien a tout pour plaire. Les balades sont un pur moment de plaisir pour lui qui aime le contact avec les bénévoles et pouvoir se dépenser en courant librement dans l’herbe.

Le refuge est à la recherche d’une famille pour adopter Eddy qui mérite la protection et la douceur. Compte-tenu de son passé, le petit chien aurait besoin d’intégrer une famille habituée aux canidés, et prête à comprendre les possibles répercussions des traumatismes de son passé.