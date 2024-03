Une chienne blessée et terrifiée tente vainement de s'extirper d'une rivière jusqu'à l'arrivée d'un couple de bénévoles

A bout de forces et immobilisée par une blessure, une chienne tombée dans une rivière essayait sans succès d’en ressortir. La situation de l’animal semblait désespérée jusqu’à l’arrivée d’un couple déterminé à la sauver.

Samantha Dix et son mari George sont les fondateurs de Street Life To The Sweet Life, une association de protection animale basée dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Récemment, ce couple au grand cœur est intervenu dans un bayou, cours d’eau typique de la région, après la découverte d’une chienne en détresse. Le récit est rapporté par FOX 26 Houston.

La chienne en question se débattait désespérément dans la vase, tout près de la rive du White Oak Bayou qu’elle n’arrivait pas à regagner. Elle était blessée, dans un état de maigreur extrême et à bout de forces. « Son niveau d’énergie était vraiment bas », raconte Lauren Arthur, mère d’accueil pour l’association Lola's Lucky Day Dog qui l’a prise en charge après son sauvetage. « Elle n’aurait pas pu en sortir » seule, poursuit la bénévole, qui exerce aussi le métier d’auxiliaire vétérinaire.

Samantha et George Dix sont rapidement arrivés sur les lieux, munis d’une perche de capture, de gants, d’une lampe torche et d’une caisse de transport. Descendus dans la rivière, ils ont avancé prudemment dans la direction de la chienne qui, terrifiée, aboyait frénétiquement.

Ils ont réussi à la calmer et à la faire monter à bord de leur véhicule pour l’emmener à la clinique vétérinaire. L’examen a révélé qu’elle souffrait d’une double fracture fémorale.

Priorité au retour à un poids normal avant l’opération

« Elle n'a qu'un an et demi environ. Ses blessures semblent dater d'environ 6 mois, c'est donc tout ce qu'elle a toujours connu », dit Lauren Arthur de la chienne, qui a été appelée Bayou.



Samantha Dix / Instagram

Cette dernière doit à présent reprendre un peu de poids, puis pourra être opérée. Une fois rétablie, Bayou sera transférée dans l’Etat du Wisconsin pour rejoindre sa future famille.

« Elle a eu une vie tellement dure, mais elle est si gentille. Elle aime les gens et cela vous donne de l’espoir », conclut Lauren Arthur.

