Un chien protège de l'hypothermie son maître victime d'une chute en pleine forêt et subissant des pluies torrentielles pendant 2 nuits

C’est un Pierre-Albert Spaccesi épuisé, mais reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à son sauvetage, à commencer par son fidèle ami à 4 pattes Thor, qui a retrouvé ses proches le lundi 28 octobre à la mi-journée. L’homme et son chien venaient de passer 48 heures sous des trombes d’eau au milieu de la forêt et sans nourriture, rapportait Corse-Matin.

Tout avait commencé le samedi 26 octobre, lorsque Pierre-Albert Spaccesi, 49 ans, s’était engagé dans les bois à Isolaccio-di-Fiumorbo, en Haute-Corse, pour cueillir des champignons en compagnie du Labrador Retriever chocolat. Le duo n’avait ensuite plus donné signe de vie ; inquiète, la famille avait prévenu les secours.



Photo d'illustration

Chute, perte de connaissance et recherche d’un abri

La victime venait, en fait, de faire une chute et avait probablement perdu connaissance pendant un court moment. « Quand j'ai repris mes esprits, j'avais du mal à savoir où j'étais et je n'arrivais pas à récupérer le sentier », raconte-t-il à Corse-Matin. A ce moment-là, un gros orage se profilait, l’amenant à se diriger tant bien que mal vers une rivière en quête d’abri.

Pierre-Albert Spaccesi et Thor se sont ainsi réfugiés sous un rocher, alors qu’il s’est mis à pleuvoir. Une pluie abondante et incessante, puis le froid qui commençait à s’emparer du quadragénaire ayant dû son salut à la présence à la fois réchauffante et réconfortante de son chien. « Sans lui, je suis certain que je serais tombé en hypothermie et je n'aurais pas survécu », assure-t-il.

L’orage passé, l’hélicoptère des gendarmes peut enfin décoller

Entretemps, un important dispositif de recherche était déployé, comprenant gendarmes (dont une unité cynotechnique), pompiers et bénévoles. Jacky Bartoli, maire d’Isolaccio-di-Fiumorbo, était également à pied d’œuvre, mettant sa connaissance du terrain au service des équipes de secours.

Les efforts se sont poursuivis durant tout le weekend, mais sans résultat. Le lundi matin, un hélicoptère de la gendarmerie, qui n’avait pas pu être employé jusque-là en raison des conditions météorologiques, a commencé à survoler la zone. Alors que l’équipage était sur le point de rentrer après un ratissage infructueux, « nous avons aperçu une silhouette au milieu de la forêt », explique à Corse-Matin le commandant Stéphane Decaudin, chef-adjoint du groupement de gendarmerie de Ghisonaccia.

« Merveilleux compagnon »

Pierre-Albert Spaccesi et Thor venaient enfin d’être localisés. On les a fait monter à bord, puis ils ont été déposés près de leur chalet où d’émouvantes retrouvailles ont eu lieu.

« Mon chien m’a sauvé la vie », insiste Pierre-Albert Spaccesi en revenant sur ces terribles dernières 48 heures et le rôle crucial joué par son ami à fourrure dans sa survie. « Il m’a tenu chaud 2 nuits sans jamais manger, toujours là. A chaque fois que je l’appelais, il venait se coller contre moi. Quand il entendait du bruit, il aboyait pour me signaler. Merveilleux compagnon », conclut-il dans la vidéo ci-dessous :