Coincé dans une maison abandonnée, ce Pitbull appelait à l'aide depuis une fenêtre jusqu'à ce qu'une bénévole change son destin (vidéo)

Il y a quelques mois, une bénévole de l’association américaine Stray Rescue of St. Louis a trouvé un Pitbull piégé dans une maison abandonnée. La bonne samaritaine, nommée Donna Lochmann, a organisé son sauvetage avec une équipe de secours et l’a mis en sécurité. Très vite, le gentil chien a été adopté par la famille de ses rêves.

Quelques mois plus tôt, Donna Lochmann a aperçu la tête d’un Pitbull à travers la fenêtre d’un logement abandonné. « Il vivait tout seul dans cette maison, aboyant par la fenêtre du haut pour qu'on l'aide », écrit The Stray Rescue of St. Louis sur les réseaux sociaux.

La demeure était condamnée avec des planches et des barreaux de métal. La bénévole pense que l’animal a sauté par la fenêtre du sous-sol, raison pour laquelle il n’a pas réussi à ressortir.

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© Stray Rescue of St. Louis

Une rampe de fortune pour le faire sortir par la fenêtre

Comme le révèle The Dodo, Donna a fait appel à une équipe de secours pour libérer le chien. En passant eux aussi par la fenêtre de la cave, les sauveteurs se sont rendu compte que l’animal était plus gros qu’ils ne le pensaient.

« Nous avons été surpris de découvrir un beau bébé de 38 kg, confie Donna, on a trouvé un matelas à la cave, et il se trouve qu'il y avait aussi une vieille porte en bois. On a donc calé le matelas sur la table et on a posé la porte dessus pour le stabiliser. »

Grâce à cette rampe de fortune, le toutou – baptisé Oscar Mayer par ses bienfaiteurs – a pu retrouver la liberté. « Une fois sorti de là, c'était un garçon adorable », précise Donna.

© Stray Rescue of St. Louis

Le chien a été adopté rapidement

Après son sauvetage, Oscar Mayer a été emmené au refuge de l’association. Les bénévoles ont découvert qu’il aimait plus que tout se prélasser et câliner les humains. Une vraie boule d’amour !

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En raison de sa personnalité affectueuse et attachante, le brave chien a rapidement trouvé chaussure à sa patte. Adopté par la famille idéale, il savoure pleinement sa seconde chance. « Il se porte à merveille dans sa nouvelle maison », conclut Donna Lochmann, heureuse d’avoir sauvé une vie.