Coincé dans un enclos calciné après un incendie dévastateur, ce chien est finalement sauvé par les secouristes espagnols (vidéo)

Alors que les flammes ravageaient une partie de l’Andalousie, un chien abandonné au milieu des décombres a été retrouvé in extremis par les secours. Grâce à l’intervention de la Guardia Civil, le petit rescapé a pu être extrait de son piège et mis à l’abri après un sauvetage aussi délicat qu’émouvant.

A la mi-juillet 2026, un important feu de forêt s'est déclaré dans la province d'Almería, dans le sud-est de l'Espagne. Alimenté par des températures élevées, la sécheresse et des vents soutenus, l'incendie s'est propagé rapidement, entraînant l'évacuation de nombreux habitants et la mobilisation d'importants moyens de lutte. Il a causé de lourdes pertes humaines (12 victimes d'après un récent bilan qui pourrait être revu à la hausse) et détruit plusieurs milliers d'hectares de végétation, devenant l'un des feux les plus meurtriers qu'ait connus l'Espagne ces dernières années.

C'est dans ce contexte que la Guardia Civil, l'équivalent espagnol de la gendarmerie, a sauvé la vie d'un chien s'étant retrouvé pris au piège dans un enclos calciné à Los Gallardos, dans l'est de la province andalouse citée plus haut. Un sauvetage rapporté par The Spanish Eye .

Le chien en question était enfermé dans l'enclos, cerné par un tas de débris métalliques et de branches, sur une propriété en grande partie détruite par l'incendie et manifestement évacuée dans la précipitation.

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Europa Press / YouTube

Rendue publique le dimanche 12 juillet par la Guardia Civil, la vidéo montrant l'intervention de ses agents est particulièrement poignante, notamment car on y voit à quel point le chien était vulnérable.

« Ce petit compagnon est désormais sain et sauf »

Le quadrupède était terrifié à l'approche de ses sauveurs, qui se sont employés à gagner sa confiance. Pendant que l'un le tenait au moyen d'une perche de capture, l'autre lui parlait doucement et le caressait après avoir dégagé le passage.

Pétrifié de peur, le chien au pelage blanc a été emmené loin de ce spectacle de désolation qui l'entourait. Il est désormais en sécurité.

« Lors des recherches menées aujourd’hui dans la zone touchée par l’incendie de Los Gallardos, nous avons réussi à sauver un chien qui s’était retrouvé piégé parmi des débris métalliques et des branches. Grâce aux efforts et à la coordination de toutes les personnes impliquées, ce petit compagnon est désormais sain et sauf », a déclaré la Guardia Civil dans un communiqué officiel.