Des pompiers luttent contre un gigantesque feu de forêt et sauvent un chien courant seul sur la route pour échapper aux flammes

Les pompiers du comté de (Kern Kern County Fire Department), dans l’Etat de la Californie, ont porté secours à un chien découvert seul sur la route alors qu’il fuyait un terrible feu de forêt. Les faits sont rapportés par Bakersfield Now ce mardi 30 juillet.

Le sauvetage a eu lieu le lundi 29 juillet non loin du centre d’incendie et de secours de Breckenridge (Breckenridge Fire Station), alors que les pompiers venaient de terminer une intervention et s’apprêtaient à en effectuer une autre dans une zone voisine. Ils luttaient contre le « Borel Fire », un feu de forêt sévissant actuellement dans le nord de la Californie et ayant détruit de très vastes étendues forestières.

L’un d’eux raconte avoir « vu le chien courant sur la route pour fuir les flammes ». Il a alors tenté de l’appeler pour l’attirer vers lui. « Une fois que nous l'avons attrapé, nous avons remarqué qu’il était brûlé à la patte, poursuit le pompier. La situation exigeait que le chien reste dans le camion avec nous pendant que nous continuions à combattre le feu au cours des heures qui ont suivi ».



Un tour dans le camion des pompiers avant l’attente des retrouvailles au refuge

Les soldats du feu l’ont donc gardé en sécurité auprès d’eux à bord de leur véhicule, l’ont réconforté et ont traité sa blessure à la patte. Une fois leur mission du jour terminée, ils ont confié le chien au service local de contrôle des animaux qui a continué de le soigner.



Le canidé est entre de bonnes mains et sa lésion devrait guérir totalement. Il attend à présent que ses propriétaires soient retrouvés. Les pompiers et l’équipe du service animalier espèrent que la médiatisation de son sauvetage l’aidera à retourner chez sa famille au plus vite.