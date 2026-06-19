  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Jugé trop doux pour chasser, ce Beagle laissé dans un enclos délabré par un chasseur est sauvé puis adopté par une famille aimante

Jugé trop doux pour chasser, ce Beagle laissé dans un enclos délabré par un chasseur est sauvé puis adopté par une famille aimante


dans la catégorie Emotion

L’association PETA a porté secours à un Beagle répondant au nom de Parker, détenu par un chasseur dans de mauvaises conditions en Caroline du Nord (États-Unis). Jugé « trop doux pour chasser », le chien était laissé dans une cage extérieure. Aujourd’hui en sécurité, le toutou a été adopté par une famille aimante qui lui fait découvrir les petits plaisirs simples de la vie.

Illustration : "Jugé trop doux pour chasser, ce Beagle laissé dans un enclos délabré par un chasseur est sauvé puis adopté par une famille aimante "
© PETA

Son propriétaire souhaitait en faire un chien de chasse. Toutefois, il a rapidement renoncé à cette idée après avoir découvert que Parker était « trop doux pour chasser ». Ne lui servant plus à rien, l’homme l’a placé seule dans une cage délabrée à l’extérieur. Au fil des jours, le Beagle devenait de plus en plus renfermé et apeuré.

Illustration de l'article : Jugé trop doux pour chasser, ce Beagle laissé dans un enclos délabré par un chasseur est sauvé puis adopté par une famille aimante

© PETA

Quand l’association PETA a eu vent de son histoire, elle a décidé d’agir et de le sortir de cet enfer. Comme le rapporte The Dodo, le chasseur refusait de lui céder l’animal. Les bénévoles ont régulièrement rendu visite à ce dernier pour en prendre soin et l’aider à reprendre confiance.

Après un an de visites, de conversations et de supplications, son détenteur a fini par accepter de le laisser partir. C’est ainsi que le cauchemar de Parker a pris fin.

Illustration de l'article : Jugé trop doux pour chasser, ce Beagle laissé dans un enclos délabré par un chasseur est sauvé puis adopté par une famille aimante

© PETA

« Un si merveilleux compagnon »

Une fois secouru, le Beagle a été castré, vacciné et placé en foyer d’accueil. Contre toute attente, il s’est adapté à la vie en intérieur plus vite que prévu ! Pendant qu’il se détendait auprès de ses bienfaiteurs, ses sauveurs lui cherchaient la famille idéale.

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, ils n’ont pas tardé à la trouver ! En effet, le petit Parker a été adopté par des Américains vivant en Floride. Il coule désormais des jours heureux aux côtés de ses adoptants et de 2 autres toutous. Il adore faire la sieste près de la cheminée, s’amuser avec des jouets et recevoir des témoignages d’affection.

Illustration de l'article : Jugé trop doux pour chasser, ce Beagle laissé dans un enclos délabré par un chasseur est sauvé puis adopté par une famille aimante

© PETA

« La gentillesse de Parker est précisément ce qui fait de lui un si merveilleux compagnon, mais son ancien propriétaire a raté l'occasion de tirer profit de sa nature douce », souligne Daphna Nachminovitch, vice-présidente principale de PETA, dans un communiqué de presse.

Parker n’a jamais voulu être un chien de chasse. Grâce à ce sauvetage et à cette belle adoption, il peut vivre la vie dont il a toujours rêvé !

A lire aussi : Un homme au grand coeur fait don d'un terrain boisé de 380 000 m2 pour rendre les chiens heureux

Illustration de l'article : Jugé trop doux pour chasser, ce Beagle laissé dans un enclos délabré par un chasseur est sauvé puis adopté par une famille aimante

© PETA

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Une famille découvre les origines hispaniques de son chien en le voyant réagir à une conversation en pleine rue (vidéo) Emotion

Une famille découvre les origines hispaniques de son chien en le voyant réagir à une conversation en pleine rue (vidéo)

Michele Ost ne savait pas grand-chose du passé de son chien avant de comprendre qu’il a clairement vécu auprès...

18/06/26 | Par P. Dubreuil