Jugé trop doux pour chasser, ce Beagle laissé dans un enclos délabré par un chasseur est sauvé puis adopté par une famille aimante

L’association PETA a porté secours à un Beagle répondant au nom de Parker, détenu par un chasseur dans de mauvaises conditions en Caroline du Nord (États-Unis). Jugé « trop doux pour chasser », le chien était laissé dans une cage extérieure. Aujourd’hui en sécurité, le toutou a été adopté par une famille aimante qui lui fait découvrir les petits plaisirs simples de la vie.

Son propriétaire souhaitait en faire un chien de chasse. Toutefois, il a rapidement renoncé à cette idée après avoir découvert que Parker était « trop doux pour chasser ». Ne lui servant plus à rien, l’homme l’a placé seule dans une cage délabrée à l’extérieur. Au fil des jours, le Beagle devenait de plus en plus renfermé et apeuré.

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Quand l’association PETA a eu vent de son histoire, elle a décidé d’agir et de le sortir de cet enfer. Comme le rapporte The Dodo, le chasseur refusait de lui céder l’animal. Les bénévoles ont régulièrement rendu visite à ce dernier pour en prendre soin et l’aider à reprendre confiance.

Après un an de visites, de conversations et de supplications, son détenteur a fini par accepter de le laisser partir. C’est ainsi que le cauchemar de Parker a pris fin.

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« Un si merveilleux compagnon »

Une fois secouru, le Beagle a été castré, vacciné et placé en foyer d’accueil. Contre toute attente, il s’est adapté à la vie en intérieur plus vite que prévu ! Pendant qu’il se détendait auprès de ses bienfaiteurs, ses sauveurs lui cherchaient la famille idéale.

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, ils n’ont pas tardé à la trouver ! En effet, le petit Parker a été adopté par des Américains vivant en Floride. Il coule désormais des jours heureux aux côtés de ses adoptants et de 2 autres toutous. Il adore faire la sieste près de la cheminée, s’amuser avec des jouets et recevoir des témoignages d’affection.

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« La gentillesse de Parker est précisément ce qui fait de lui un si merveilleux compagnon, mais son ancien propriétaire a raté l'occasion de tirer profit de sa nature douce », souligne Daphna Nachminovitch, vice-présidente principale de PETA, dans un communiqué de presse.

Parker n’a jamais voulu être un chien de chasse. Grâce à ce sauvetage et à cette belle adoption, il peut vivre la vie dont il a toujours rêvé !

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