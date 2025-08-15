Coincé 4 jours sous terre, un chien retrouve la surface et sa famille grâce à une mobilisation extraordinaire

Lorsque leur chien Sherlock a disparu lors d’une balade en forêt, les McGrath ont vécu 4 jours d’angoisse, portés seulement par l’espoir et la solidarité. Grâce à un formidable élan collectif et à un autre Terrier au flair exceptionnel, cette histoire a connu un dénouement heureux.

Sherlock, un Lakeland Terrier, est resté coincé 4 jours sous terre, à 1,8 mètre de profondeur, jusqu’à son sauvetage réalisé par un congénère, son maître, des pompiers et de nombreux volontaires, rapportait la BBC .

Le chien était promené par sa maîtresse Mandy McGrath dans le secteur boisé de Ridgewood, à Brampton (nord de l’Angleterre), quand il s’était lancé à la poursuite d’un lapin. Sherlock s’était alors volatilisé, malgré les efforts de sa propriétaire, puis de Mike, le mari de celle-ci appelé en renfort, pour le retrouver.



Mandy McGrath / Facebook

“Le plus dur, c'était d'avoir ce petit bout de chou qui dépendait entièrement de vous pour l'aider et prendre soin de lui, confiait le maître du canidé à la BBC. Je n'ai rien pu faire de tout ça pendant ces 4 jours, et c'est vraiment déchirant.”

Le couple, qui avait adopté le chien 4 ans et demi plus tôt, était rongé par ce sentiment d’impuissance couplé à l’incertitude quant au sort de l’animal, qui était coincé dans un terrier de blaireau.

Les McGrath ont toutefois pu compter sur l’aide de nombreuses personnes, entre proches, amis et membres de la communauté. Certains ont ratissé la zone avec leurs chiens, d'autres l'ont survolée avec leurs drones.

L’un des volontaires a même fait le déplacement depuis Middlesbrough, à une centaine de kilomètres de là. Il s’agit de Gordon Bottomley, du Fell and Moorland Terrier Club. Avec Shrek, l’un de ses 12 Terriers, son intervention a été déterminante.

Sauvé par un autre chien

C’est, en effet, ce même Shrek qui a réussi à localiser la cavité dans laquelle Sherlock était pris au piège. Les pompiers et les volontaires ne pouvaient toutefois pas y intervenir sans le feu vert des autorités, les terriers de blaireaux étant protégés. Un vétérinaire a examiné l’endroit et confirmé qu’il n’était occupé par aucun mustélidé. Le sauvetage à proprement parler pouvait enfin commencer.

Sherlock a ainsi pu être libéré et rendu à ses propriétaires. Il s’est remis de sa mésaventure à la maison.



Mandy McGrath / Facebook

“Voir l'animal de compagnie bien-aimé de quelqu'un sortir et sa réaction… Le sourire était jusqu'aux oreilles”, a déclaré Gordon Bottomley dans la foulée de l’opération.

“C’est extraordinaire, s’est exclamé, pour sa part, Mike McGrath. Vous découvrez tout d’un coup à quel point les gens sont disposés à aider, en particulier ceux qui ont des chiens et qui connaissent le genre de sentiments que vous pourriez éprouver.”

Mandy McGrath / Facebook