Des drones survolent la montagne pour retrouver un chien de berger disparu depuis plusieurs jours

Plusieurs pilotes de drones ont pris part aux recherches après la disparition d’une chienne de berger dans les montagnes galloises. Son maître l’avait perdue de vue alors qu’elle conduisait son troupeau de mouton.

Une femelle Border Collie a été retrouvée et secourue à la faveur d’une forte mobilisation, notamment d’un collectif d’opérateurs de drones, rapportait DroneDJ le 27 juillet.

4 jours plus tôt, le vendredi 23 juillet, un fermier du nom de John Griffith constatait que sa chienne, appelée Bess, tardait à rentrer. Elle était partie chercher les retardataires du troupeau de moutons qu’elle conduisait au pied du sommet Glyder Fawr, dans la région montagneuse de Snowdonia (Nord du pays de Galles).

Après l’avoir cherchée en vain le jour-même et le lendemain, John Griffith a fait appel à Drones Search and Rescue for Lost Dogs, une organisation constituée de pilotes de drones bénévoles se donnant pour mission de retrouver les chiens disparus.

Dimanche matin, plusieurs d’entre eux se sont donné rendez-vous sur les lieux et ont lancé l’opération de recherche. L’un des opérateurs s’est d’ailleurs fracturé la cheville en escaladant les parois escarpées et accidentées de la montagne.

Tombée dans un ravin et blessée

Ses camarades ont continué de ratisser la zone depuis les hauteurs, tandis que John Griffith criait le nom de la chienne. Il a finalement pu entendre les plaintes de cette dernière ; au son de sa voix, il devinait sa douleur et sa détresse. Avec l’aide des drones, il a réussi à la localiser. Bess était tombée au fond d’un ravin et était blessée.

Ils ont récupéré l’animal, puis ont effectué la difficile descente vers la ferme. Arrivée en chez elle, Bess était enfin hors de danger. « Elle n’a pas arrêté de remuer la queue dès qu’elle m’a vu », raconte son propriétaire, ému et reconnaissant envers tous ceux qui ont participé au sauvetage.

En 3 ans d’existence, Drones Search and Rescue for Lost Dogs a permis de retrouver plus de 1700 chiens perdus. Le groupe compte aujourd’hui environ 1300 pilotes de drones bénévoles.