Son chien disparaît dans un terrier de blaireau, elle campe dans les bois pendant 11 jours avec l'espoir de le récupérer

264, c'est le nombre d'heures que Freda a passé sous terre. Sa propriétaire, pétrie d'angoisse, a décidé de rester sur place dans l'espoir de la récupérer.

Victoria Hogan promenait ses 2 Borders Terriers, Freda et Bert, au Lickey Hills Country Park, un écrin de verdure situé près de Birmingham (Angleterre), lorsque le drame est arrivé. Le premier s'est faufilé dans le terrier d'un blaireau et n'est pas réapparu. Le second a tenté de le suivre, mais a été attaqué par l'animal sauvage qui avait élu domicile dans le trou, rapporte le quotidien britannique Mirror dans un article paru le 31 mars 2022.

Victoria craignait que sa boule de poils ne se soit fait tuer. Inquiète pour son trésor sur pattes et ne désirant absolument pas l'abandonner, elle a décidé de camper dans les bois.

La femelle Border Terrier est réapparue 11 jours plus tard

La femme, âgée de 46 ans, a essayé d'attirer son animal de compagnie par divers moyens. Après avoir cuit du bacon, elle a laissé les effluves alléchants s'insinuer dans le terrier. La quadragénaire a également tenté de faire revenir la chienne avec les aboiements de Bert, qu'elle avait enregistrés. Au cours de cette période angoissante, Freda a laissé apparaître sa tête plusieurs fois, mais n'a pas osé sortir complètement et est retournée au fond de sa cachette.

© Triangle News

Finalement, après 11 jours d'attente, soit 264 heures, Victoria Hagen a pu récupérer son amie à fourrure. Cette dernière a enfin quitté la tanière pour de bon. « Ces terriers peuvent être étendus avec plusieurs entrées et sorties, a déclaré l'Anglaise, mais je suis restée là-bas en espérant qu'elle se présenterait. Je savais qu'elle était là, quelque part. »

© Triangle News

À la suite de sa mésaventure souterraine, Freda a eu droit à une visite chez le vétérinaire. Déshydratée et couverte de morsures, elle a été correctement soignée et se rétablit au chaud, à la maison. « Je garderai un œil attentif sur Freda et Bert à l'avenir, a confié sa propriétaire, je ne pourrais tout simplement pas revivre ça. »