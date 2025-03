Choqué par l’état de santé d’un chien sauvé, un refuge offre près de 5 600 euros de récompense pour retrouver son maître

Johnny Mac a été retrouvé dans un état catastrophique. Sa longue fourrure compacte et emmêlée cachait une blessure grave sur son corps. Le pauvre chien souffrait également de problèmes cardiaques et il était évident qu’il n’avait jamais reçu de soins. Aujourd’hui entre de bonnes mains, il mérite toutefois d’obtenir justice, car l’irresponsabilité de son maître a failli lui coûter la vie.

Quand Johnny Mac, un Yorkshire Terrier âgé d’une dizaine d’années, a rejoint le refuge Meriden Animal Control-Saving Paws, son état de santé a choqué le personnel tant il était dramatique. La vie du senior ne tenait plus qu’à un fil, mais il a pu recevoir des soins d’urgence in extremis. L’heure est désormais à la convalescence pour lui, mais aussi à la justice. En effet, ses sauveteurs souhaitent retrouver son ancien propriétaire pour qu’il réponde de ses actes.

Johnny Mac était équipé d’un collier et d’une laisse quand il a été retrouvé, rapportait WTNH 8. Cela laissait penser qu’il vivait avec quelqu’un avant de se retrouver dans la rue. Une femme l’a aperçu seul et s’est inquiété pour lui. Elle l’a alors conduit au refuge afin qu’il soit pris en charge.

Meriden Animal Control-Saving Paws / Facebook

Un état catastrophique

Le personnel a accepté de soigner l’animal et, au fil de son examen, a compris qu’il se trouvait dans un état critique. Son pelage s’était tellement emmêlé qu’il avait fini par durcir et former comme un gros bloc compact tout autour de lui. Quand les vétérinaires l’ont tondu, ils ont découvert que l’une de ses pattes était gravement endommagée. Une plaie béante et infectée se trouvait sur son membre et l’empêchait de marcher correctement.

Le rescapé souffrait aussi d’un souffle au cœur au stade avancé. Il avait également des problèmes de dentition. La plus grande urgence était d’abord de stopper l’infection causée par sa blessure. Non sans mal, les sauveteurs sont parvenus à stabiliser son état, mais restent très attentifs face aux possibles évolutions.

À la recherche du propriétaire

Au fil des jours, Johnny Mac a commencé à se sentir mieux, même s’il est encore en pleine convalescence. Les vétérinaires espèrent que sa patte guérira seule pour ne pas avoir à l’amputer. Pour le moment, les résultats sont positifs et le quadrupède a pu bénéficier de divers soins grâce à la générosité des donateurs, qui ont participé à leur financement.

Les sauveteurs se concentrent désormais sur le propriétaire du chien. Ils ont lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux dans le but de le retrouver et ont promis une récompense de 5 600 euros : « Ce chien a visiblement enduré de graves négligences et maltraitances ! C'est de la cruauté animale », assurait un porte-parole sur Facebook. À ce jour, l’individu n’a pas encore été identifié.