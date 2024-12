Une femme doit répondre de ses actes devant la justice suite à la découverte de 13 chiens en piteux état sur sa propriété

Les bienfaiteurs de la cause animale ne cesseront de répéter à quel point accueillir un chien chez soi engendre des responsabilités. Les propriétaires doivent s’assurer de pouvoir répondre aux besoins de leur animal et lorsqu’ils rencontrent des difficultés, les associations sont à leur écoute. Malheureusement, une femme d’Edlington, au Royaume-Uni, a choisi de négliger ses 13 chiens plutôt que d’appeler à l’aide.

Elle a été au cœur d’une enquête menée par la RSPCA quelques semaines plus tôt. Vanessa Reid, une inspectrice envoyée sur place, avait alors découvert une femelle de type Malinois et d’environ 3 ans dans un état de malnutrition avancé. Elle était d’une maigreur insupportable et les inquiétudes des bienfaiteurs se sont renforcées quand ils ont appris qu’elle était enceinte. 2 autres chiens adultes se trouvaient également sur la propriété, mentionnait la BBC.

RSPCA

Une longue convalescence

La pauvre chienne nommée Luna a été prise en charge par les sauveteurs, tout comme les autres canidés. L’enquête a démontré que ni elle ni ses congénères n’avaient reçu de soins durant les derniers jours. Leurs besoins primaires n’étaient même pas comblés, puisqu’ils n’avaient pas d’eau et de nourriture à disposition. Ils ne sortaient jamais de leur maison et vivaient au milieu de leurs excréments.

Leur propriétaire a été inculpée et s’est présentée au tribunal de Doncaster le 20 novembre 2024 pour sa dernière instance. Elle avait déjà répondu coupable à plusieurs accusations le mois précédent et attendait sa sentence. Le juge l’a condamné à ne plus pouvoir détenir d’animaux pendant 7 ans. Des travaux d’intérêt général lui ont été imposés et elle a également dû rembourser les frais de prise en charge des chiens secourus.

Ceux-ci, par chance, ont pu être relogés et tourner la page sur ce terrible passage de leur vie après avoir été soignés. Vanessa Reid a tenu à rappeler que les maîtres d’animaux « ont la responsabilité de rechercher une aide et des conseils appropriés si leur situation change », ce que la femme n’a pas su faire.