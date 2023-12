Dans un état critique après une attaque de coyotes, un chien fait de son mieux pour s'accrocher à la vie

Jillian Beed Houston et son mari Hart habitent Woody Creek, dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis), depuis 3 ans. Le couple et leur chien Max y avaient déjà rencontré des ours et des cerfs, mais jamais des coyotes. Ce sont pourtant 4 d’entre eux qui s’en sont récemment pris à leur lointain cousin domestique.



Jillian Beed Houston

L’incident a eu lieu par une froide nuit de décembre. La famille s’apprêtait à se coucher quand elle a été alertée par des cris venant de l’extérieur de la maison. Depuis la fenêtre de sa chambre, Jillian Beed Houston voyait les coyotes attaquer un animal sans comprendre que ce dernier n’était autre que son chien. Quand elle s’en est rendu compte, elle s’est mise à crier pour éloigner les agresseurs.

Le pauvre Max était couvert de sang et de neige. Il présentait des blessures profondes sur la poitrine et l’arrière-train. Ses maîtres l’ont emmené aux urgences vétérinaires.

Le chien a été vu par le chirurgien vétérinaire Darren Imhoff qui leur a expliqué que les lésions internes étaient assez graves. Max avait 4 côtes cassées. Les dents des coyotes avaient laissé un gros trou dans les muscles.

« Ils ont dû procéder à une intervention chirurgicale à poitrine ouverte pour tout nettoyer et tout réparer de l'intérieur, raconte Jillian Beed Houston à The Aspen Times. Ils ont laissé toutes les blessures externes ouvertes pour que les lésions puissent commencer à guérir de l'intérieur. »



Jillian Beed Houston

Le soulagement

Même après l’opération, la survie de Max n’était pas encore acquise en raison du risque d’infection.

Quelques jours plus tard, néanmoins, le Dr Imhoff a appelé le couple pour lui annoncer une bonne nouvelle ; l’état de santé de Max évoluait favorablement et il se remettait à manger. Le brave quadrupède pourra bientôt rentrer chez lui.

Jillian Beed Houston

Ses propriétaires ont ouvert une cagnotte solidaire qui devrait les aider à régler la facture vétérinaire, dont le montant serait de 15 000 à 20 000 dollars (14 000 à 18 000 euros).