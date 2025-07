"Choisis-en un autre et laisse-le dans la rue", un refuge lui fait une proposition indécente à propos d'un chien malade qu’elle ne peut accepter

Reema, qui vit aux Émirats arabes unis, a pris conscience de la misère animale dans le pays en rencontrant Steve Roger. Le chien vivait dans un refuge surpeuplé qui, par manque de temps et de moyens, n'avait pas la possibilité de le soigner, rapportait Gulf News. La femme a été choquée de constater à quel point sa vie comptait peu pour ceux qui étaient censés s'occuper de lui, et a décidé de mettre un terme à son quotidien morose.

Reema a fait sa connaissance dans son refuge et a tout de suite été prise d'empathie pour lui. Le canidé souffrait d'une toux du chenil, maladie contagieuse et inconfortable pouvant évoluer vers une affection des poumons grave si elle n'est pas traitée.

Reema

Une suggestion inacceptable

L'organisme de sauvetage avait financé la première visite chez le vétérinaire de Steve Roger, mais a refusé de payer la suite de son traitement quand Reema en a fait la demande. La bienfaitrice souhaitait effectivement s'occuper du quadrupède, mais aurait voulu être soutenue financièrement par le refuge, ce qui se fait habituellement.

Là, au contraire, l'association lui a fait une proposition qu'il a laissée sans voix : abandonner le chien dans la rue et en choisir un autre en meilleure santé au chenil. Pour le personnel, c'était la solution afin que personne n’ait à régler les frais vétérinaires. Une proposition insupportable pour Reema, qui a décidé de ne pas abandonner Steve Roger.

Reema

A lire aussi : Tous les matins, devant la porte de leur maîtresse, 2 Goldens Retrievers attendent leur tour pour voir le bébé qu’ils aiment plus que tout (vidéo)

Un animal aimé

Elle a préféré se débrouiller seule pour offrir au chien la vie qu'il méritait depuis toujours. Elle l'a adopté et lui a fourni tous les soins dont il avait besoin, en plus d’un foyer chaleureux et aimant. Reconnaissant, le canidé a vite fait sa place dans la maison au milieu des chats, des colombes et de ses congénères canins. Il a aussi fait l'unanimité dans son quartier, où il est accueilli chaque semaine dans un café.

Steve Roger est maintenant apprécié à sa juste valeur. Sa vie compte pour beaucoup, contrairement à ce que le personnel de son ancien refuge lui avait laissé croire.