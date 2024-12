Un chien maigre et tousseux dort sur un banc d'arrêt de bus et n'espère plus grand chose de la vie jusqu'à sa découverte par un bon samaritain

A Chicago dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), une personne qui passait devant un arrêt de bus a remarqué un chien mal en point endormi sur le banc. Le Pitbull était maigre, sa peau rosie et il toussait. Pour le passant, il était hors de question de poursuivre son chemin comme si de rien n’était ; cette créature avait besoin d’aide et il allait lui en trouver.

Il l’a emmené au service local de contrôle des animaux (Chicago Animal Care and Control). Le personnel du refuge, qui l’a appelé Parker, a tout de suite compris qu’il était atteint de la toux du chenil et qu’il fallait le traiter sans attendre, d’après The Dodo. Une publication faite à son sujet sur les réseaux sociaux a attiré l’attention de l’association One Tail at a Time, dont l’équipe était déterminée à offrir un nouveau départ à ce chien.

« Pour tant de chiens, cela aurait pu être la fin... Mais pas pour Parker, indiquait l’organisation sur sa page Facebook. Parker est sur le point d'apprendre ce que signifie être en sécurité. Être aimé. Être au chaud. Être en bonne santé. Et avec un peu de chance, être adopté ».

One Tail at a Time l’a confié à une famille d’accueil, qui n’a pas mis longtemps à réaliser qu’il avait déjà vécu dans une maison. Ce Pitbull affiche un comportement exemplaire et marche parfaitement en laisse notamment.



One Tail at a Time / Facebook

Parker renoue avec l’espoir

« Parker se remet encore de sa toux de chenil, mais heureusement, il a rapidement pris des médicaments et est dans une famille d'accueil aimante pour se rétablir », indique Kimberly Thomas, responsable marketing chez One Tail at a Time.



One Tail at a Time / Facebook

Amical, actif et joueur, ce chien adore les siestes et accepte même de porter un pyjama pour protéger sa peau pendant qu’elle guérit.

Il pourra être proposé à l’adoption dès que son état de santé le permettra et qu’il sera castré. Sa famille d’accueil est certaine qu’il apportera énormément de bonheur à ses futurs humains.