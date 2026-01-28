« Chiots gratuits », 9 chiots nouveau-nés abandonnés dans un baquet trouvent refuge grâce à la solidarité locale

Abandonnés dans un bac étiqueté « Chiots gratuits », 9 toutous nouveau-nés ont été livrés à eux-mêmes, sans aucun moyen de survie. Un refuge animalier local est heureusement intervenu en urgence, leur offrant soins et chaleur, avec le soutien de ses partenaires et d’une communauté réactive.

Au Texas, le refuge animalier régional de San Marcos (SMRAS) a une fois de plus démontré sa capacité à gérer des situations critiques. Grâce à la réactivité de son personnel et au soutien indéfectible de sa communauté et de ses partenaires, le refuge a pu rapidement prendre en charge une portée de 9 chiots nouveau-nés abandonnés qui nécessitaient des soins immédiats.

« Le genre de situation qui vous glace le sang »

Comme le rapporte People, le 4 janvier dernier, le refuge a en effet été confronté à une situation bouleversante : 9 petits chiens nouveau-nés lui ont été déposés dans un grand bac en plastique étiqueté « Chiots gratuits ». Ce dernier portait également l’inscription « Je n’ai pas les moyens, désolé », témoignant du désespoir de la personne qui les avait laissés.

Les petites boules de poils brunes et blanches ont été immédiatement prises en charge par l’équipe du refuge et ont reçu un endroit douillet où se reposer et des biberons pour se restaurer.

« C’est le genre de situation qui vous glace le sang — déchirante et incroyablement urgente. Des chiots aussi jeunes ont besoin de soins immédiats et constants, et chaque minute compte », a écrit le refuge animalier en légende d’une publication sur les réseaux sociaux.

De nombreux internautes se sont également inquiétés pour la mère des chiots. Le refuge SMRAS a expliqué comprendre ces préoccupations, mais a précisé qu’il avait enquêté, sans résultat.

Les petits toutous ont, quant à eux, été confiés aux bons soins d’associations partenaires et ne seront probablement pas disponibles à l’adoption avant environ 8 semaines, le temps nécessaire pour assurer leur santé et leur développement.

La beauté de l’entraide

Soutenu par la réactivité de ses associations partenaires et l’engagement de sa communauté locale, le SMRAS a pu intervenir rapidement, montrant à quel point l’action collective peut faire la différence pour sauver des êtres aussi vulnérables que ces bébés.

« Nous sommes également très reconnaissants envers tous les membres de notre communauté qui ont partagé la publication, pris contact avec nous et offert leur aide. Des moments comme celui-ci nous rappellent que le sauvetage nécessite vraiment la mobilisation de toute une communauté, et que lorsque les gens s'unissent, des vies sont transformées », assure le SMRAS.

« Ce niveau d'engagement est primordial pour des vies aussi fragiles. Merci à tous ceux qui ont répondu présents au moment crucial », déclare encore le refuge.

Sans la mobilisation de ces sauveteurs et de ces autres anonymes au grand cœur, ces petites boules de poils n’auraient en effet jamais eu la chance d’être sauvées...