Grâce à la formidable mobilisation d’une communauté, 11 minuscules chiots abandonnés ont trouvé des foyers aimants pour la vie (vidéo)

On dit souvent qu’il faut tout un village pour élever un enfant. L’adage est particulièrement vrai pour cette portée de 11 chiots abandonnés dans un immeuble désaffecté. Sans l’intervention d’un officier de police au grand cœur et la mobilisation d’une communauté entière, les petites boules de poils auraient certainement connu un sort tragique.

Alors qu’il enquêtait sur une possible intrusion dans un immeuble d'appartements abandonné, l'officier Chace Hunton du département de police de Little Rock (Arkansas, États-Unis) a soudainement entendu des gémissements étouffés. Intrigué, il s’est dirigé vers le bruit et a alors trouvé une portée de 11 petits chiots, sans chienne en vue et sans personne dans les environs.

Un sauvetage évident

Face à ces minuscules boules de poils orphelines ou abandonnées, l’officier Hunton ne voyait qu’une manière de procéder : les rassembler dans une boîte et les emmener chez lui.

Une fois à la maison, il a d'abord contacté un refuge local pour animaux pour demander de l'aide et pour vérifier si quelqu'un avait signalé la disparition de chiots. Comme l’établissement était surchargé et incapable d'accueillir les petits toutous, c’est l’officier Hunton et sa femme Hannah qui ont décidé de s’occuper d’eux.

© Best Friends Animal Society

Dans cette tâche, ils savaient qu’ils auraient besoin d’aide. Les chiots semblaient n'avoir que quelques jours et pesaient moins de 500 grammes. Ils devaient notamment être régulièrement nourris au biberon pour être maintenus en vie. Hannah est donc passée à l'action en appelant à l’aide ses amis et en mobilisant tout son quartier.

Un bel effort communautaire

Hannah Hunton a commencé par contacter sa sœur, qui travaille à la Best Friends Animal Society de Bentonville pour obtenir des fournitures et des conseils sur la façon de prendre soin des jeunes chiots.

© Best Friends Animal Society

Hannah a également sollicité l’aide de sa voisine Laura Jones. « Je n’avais jamais fait quelque chose de pareil auparavant, mais Hannah semblait désespérée », a déclaré Laura. « Je me suis portée volontaire pour aider à laver et à nourrir les chiots, et quand je suis arrivée, j’ai pu constater qu’il y avait beaucoup à faire. »

Au fur et à mesure, d’autres voisins se sont joints à la mission de sauvetage et une coalition de quartier a commencé à prendre forme. Alors que certaines personnes apportaient de la nourriture et des fournitures pour les chiots, d'autres intervenaient pour aider Hannah à nourrir et à baigner les chiots, d’autres encore se sont proposés d’accueillir les petites boules de poils jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment âgées pour être adoptées.

© Best Friends Animal Society

L'incident est ainsi rapidement devenu un « effort communautaire ». « Tous ces gens se sont mobilisés et ont levé la main pour accueillir et sauver la vie de ces animaux. », s'est réjouie Julie Castle, PDG de Best Friends Animal Society, auprès d'USA Today.

9 chiots adoptés

Malgré tous les efforts fournis, 2 chiots sont malheureusement décédés à cause de problèmes de santé. Les 9 autres petits chiens ont grandi en bonne santé et ont tous été adoptés : 7 ont été accueillis par des familles de Little Rock tandis que les 2 derniers ont rejoint une organisation de Chicago.

A lire aussi : Roxy, de retour au refuge après un échec, recherche une personne capable de la comprendre

© Best Friends Animal Society

Laura Jones, qui avait accueilli 2 chiots, a notamment fini par adopter l’un des toutous : Winston (Winnie). Comme ses autres frères et sœurs, Winnie est aujourd’hui un chien comblé dans son foyer pour toujours. Une nouvelle qui a submergé Julie Castle de joie, ainsi que tous les membres de la communauté de Little Rock qui ont participé à leur sauvetage.