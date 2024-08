Abandonnés dans un sac sur le bord de la route, 9 chiots nouveau-nés découvrent l'amour et la bienveillance auprès d'une famille dévouée (vidéo)

De l’autre côté de l’Atlantique, des chiots nouveau-nés ont vécu l’un des cauchemars les plus redoutés des animaux de compagnie : l’abandon. Les minuscules créatures chétives ont été enfermées dans un sac, et jetées hors d’une voiture comme de vulgaires déchets…

9 petites boules de poils âgées d’à peine 2 semaines ont vu le pire visage de l’Homme.

Comme l’explique un article publié sur le site web de Binghamton New York News, les chiots ont été placés dans un sac et balancés sur le bord de la route. Croyant qu’il s’agissait d’ordures, un passant a été choqué de découvrir la portée à l’intérieur. Les yeux et les canaux auditifs des nouveau-nés n’étaient même pas encore ouverts…

© The Broome County Humane Society

« C’est déchirant de penser à la cruauté à laquelle ces créatures innocentes ont fait face, mais heureusement, elles sont maintenant entre des mains aimantes, écrit l’équipe de la Broome County Humane Society sur Facebook, bien que la situation soit difficile, les chiots tiennent bien le coup. »

© The Broome County Humane Society

Les 9 chiots sont chouchoutés par leur famille d’accueil

En raison de leur jeune âge et de l’absence de leur mère, les petits canidés ont besoin de soins 24 heures sur 24. Depuis leur sauvetage, ils ont été placés dans une famille d’accueil expérimentée et ayant des connaissances vétérinaires, qui doit les nourrir au biberon.

Amberly Ondria, directrice du refuge de la Broome County Humane Society, affirme qu’ils s’épanouissent dans leur nouvel environnement. L’association leur fournit tout ce dont ils ont besoin, et prévoit de les vacciner lorsqu’ils seront suffisamment âgés.

De même, ils seront disponibles à l’adoption une fois qu’ils seront prêts. Ce sera l’occasion de prendre un nouveau départ dans la vie, et de connaître le véritable bonheur de la vie de famille.

Sur la page Facebook de l’organisation, la publication présentant les petits rescapés a suscité des milliers de réactions. Plusieurs personnes ont annoncé avoir fait des dons de matériel pour aider les bénévoles à prendre soin des jeunes chiens.