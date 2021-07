Tout sourire, Julien Courbet présente le chien qu’il vient d’adopter et invite ses abonnés à en faire de même

Tout sourire, Julien Courbet présente le chien qu’il vient d’adopter et invite ses abonnés à en faire de même

Julien Courbet est aux anges. La famille de l’animateur a accueilli un nouveau membre, une jeune chienne répondant au nom de Simone. Il l’a présentée à ses fans, qu’il encourage d’ailleurs à adopter dans les refuges.

Julien Courbet est complètement gaga de Simone, chiot femelle qu’il vient tout juste d’adopter et qu’il a présenté sur Instagram, rapportait Voici ce lundi 26 juillet.

En février dernier, l’animateur de télévision et de radio de 56 ans annonçait une triste nouvelle sur le réseau social Twitter ; la disparition de Vega, femelle Labrador-Retriever qui faisait partie de sa famille depuis 16 ans. Lui et son épouse Catherine l’avaient adoptée au refuge de l’association Animaux sans foyer à Montgeron, dans l’Essonne.

Vega je ne pensais pas que je pourrai aimer un chien à ce point et qu’1 chien pourrait m’aimer autant

Qd on s’est vu au refuge pour la 1ère fois ce fut le vrai coup de foudre

Merci de nous avoir rendu si heureux

Cette chanson résume notre coup de foudre. A bientôt je tm . pic.twitter.com/HwD3v7SxQy — Julien Courbet (@courbet_julien) February 9, 2021

Plus récemment, Julien Courbet a été touché par un autre drame familial Il y a plus de 2 semaines, il perdait sa mère après un long combat contre la maladie d’Alzheimer.

« Simone est entrée dans nos vies » : Julien Courbet souhaite la bienvenue à sa chienne

Aujourd’hui, le natif d’Eysines en Gironde retrouve le sourire avec l’arrivée de Simone. Les enfants du couple, Lola et Gabin sont tout aussi heureux d’accueillir cette adorable chienne qui apporte déjà beaucoup de joie au foyer.

Le dimanche 25 juillet, il a posté une vidéo pleine de tendresse sur Instagram, où on le voit porter l’animal dans les bras et l’embrasser en arborant une mine des plus radieuses. « Ça y est ! Simone est entrée dans nos vies » peut-on lire en légende de la séquence, qui comprend également le hashtag #adoptezunchien à travers lequel Julien Courbet encourage ses abonnés à l’imiter en adoptant dans les refuges.

A lire aussi : Un chien aveugle et son frère chat abandonnés par leurs propriétaires. Le refuge refuse de les faire adopter séparément

Fou de sa nouvelle amie, le présentateur de « Capital » sur M6 a posté une autre vidéo ce mardi matin, montrant Simone pendant qu’elle joue avec sa peluche.