L’armée fait évoluer la formation de ses chiens militaires pour améliorer leur bien-être (vidéo)

Au 132 e Régiment d’infanterie cynotechnique, le plus grand chenil d’Europe situé à Suippes dans la Marne (51), les chiens militaires apprennent à accomplir des missions très risquées tout en bénéficiant d’un entraînement pensé pour leur bien-être. Discipline et sécurité ne s’opposent plus : ici, le respect des animaux et l’efficacité opérationnelle vont de pair.

Sur le terrain, les chiens militaires sont de véritables héros à 4 pattes : détection d’explosifs, recherche de personnes ou protection de leurs maîtres, leurs missions sont souvent très risquées. Conscients de l’importance de leur rôle mais aussi des dangers qu’ils encourent, les responsables du 132e Régiment d’infanterie cynotechnique (RIC) de Suippes, près de Châlons (51), ont décidé de mettre le bien-être animal au cœur de leur formation. Depuis quelques années, des règles strictes encadrent en effet leur entraînement et leur quotidien, montrant que la discipline et le respect des chiens ne sont pas incompatibles.

Un site unique en Europe

Au camp de Suippes, environ 550 chiens âgés de 11 mois à 14 ans évoluent aux côtés de 600 maîtres-chiens sur un site unique en Europe, équipé de vastes terrains d’entraînement et de structures adaptées.

Ces toutous – principalement des Malinois, des Bergers Allemands et des Bergers Hollandais – sont formés à des missions stratégiques variées : détection d’explosifs, recherche de personnes, sécurisation de zones sensibles ou intervention opérationnelle.

© L'Hebdo du Vendredi

Chaque binôme maître-chien suit un parcours exigeant de formation, avant d’être déployé sur le territoire français ou en opérations extérieures, en Guyane ou au Liban.

Véritables soldats à 4 pattes, l’efficacité de ces boules de poils repose sur des qualités exceptionnelles comme l’obéissance, l’agilité et un odorat hors pair. Mais depuis près de 2 ans, l’armée a aussi intégré des règles strictes pour assurer leur bien-être, afin de concilier performance et respect des animaux.

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Le bien-être animal au cœur de la formation

Au 132e Régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, le bien-être des chiens militaires est ainsi devenu une priorité.

Depuis 2024, leur quotidien est notamment guidé par une charte « bien-être » et un code cynotechnique strict, élaborés avec le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). Les toutous profitent ainsi d’enclos spacieux, de temps de repos adaptés, d’un suivi vétérinaire régulier et même de musique apaisante – du classique ou le fameux « Don’t Worry, Be Happy » de Bobby McFerrin – pour se détendre et se sentir à l’aise.

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Chaque maître-chien doit également suivre un code de 10 commandements, dont le premier rappelle que leur binôme poilu est « un compagnon d’armes et un soldat à part entière ». Les règles imposent aussi des protections comme les casques anti-bruit ou les chaussons pour les coussinets, afin que les missions exigeantes respectent pleinement ces précieux partenaires à 4 pattes.

De même, comme l’explique l’Hebdo du Vendredi, les exercices de formation, y compris le mordant, sont réalisés en renforcement positif, sans brutalité, pour encourager la coopération et le plaisir de travailler ensemble. Chaque chien, selon son caractère, bénéficie aussi d’un accompagnement personnalisé et d’activités pour canaliser son énergie.

L’armée pense également à la retraite de ces toutous hors du commun. À la fin de leur carrière, ils sont ainsi réadaptés pour rejoindre leur maître ou une famille, avec un suivi attentif.

Avec ces nouvelles pratiques, le régiment montre que le bien-être animal est de plus en plus pris en compte, ce dont on ne peut que se réjouir !

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L’info Woopets – Comment adopter un chien réformé ?

Si vous souhaitez accueillir l’un de ses héros à 4 pattes à la retraite, gardez à l’esprit que cela demande quelques conditions à remplir. Adopter un chien réformé suit en effet un processus structuré, pensé pour assurer une adoption responsable et adaptée à chaque animal. Voici comment faire :