Chien découvert paralysé sur la voie ferrée, Lucky a la chance de se voir offrir un nouveau départ

Un chien incapable de se déplacer avait été découvert abandonné sur les rails et risquait d’être percuté par un train à tout moment, mais on l’avait secouru à temps. Il n’était pas encore sauvé pour autant, vu la gravité de ses blessures.

Une triste découverte avait été faite en novembre 2022 dans le comté de Montgomery, en Pennsylvanie. Un chien se trouvait sur la voie ferrée, paralysé des pattes arrière et souffrant de diverses autres blessures.

Quelqu’un s’en était rendu compte et avait appelé les secours. C’est l’association locale Philly Rescue Angels qui est intervenue et a emmené le croisé Pitbull, appelé Lucky depuis, en clinique vétérinaire.

Le canidé a dû subir une opération, car il était atteint à la colonne vertébrale. Le lundi 12 décembre, son hospitalisation a pris fin et il a pu rejoindre sa famille d’accueil, rapportait NBC Philadelphia.



Les nouvelles données par Philly Rescue Angels à son sujet sur la page Facebook de l’association sont plutôt bonnes. Lucky s’est bien remis de son intervention et, même s’il ne retrouvera probablement plus l’usage de ses pattes arrière, son état de santé s’améliore de jour en jour.

« Ils ont utilisé le train pour cacher le fait qu’ils l’ont blessé »

Le chien mène une existence heureuse dans son nouveau foyer, où il est couvert d’attention, de jouets et d’os à mâcher.

Pour Sidara Son de Philly Rescue Angel, les anciens maîtres de Lucky « l’ont abandonné pour dissimuler le fait qu’ils lui ont brisé le dos, et ont utilisé le train pour cacher le fait qu’ils l’ont blessé ». Tout ceci n’est toutefois plus qu’un mauvais souvenir pour le brave animal, qui peut désormais aller de l’avant et profiter pleinement de ce que la vie a à lui offrir.