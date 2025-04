Après des années à vivre dans un élevage intensif puis chez une propriétaire dépassée par ses animaux, cette Chihuahua de 12 ans découvre les joies d’une vie en famille (vidéo)

Lorsque qu’Allison Phelus qui réside à Smyrna, dans le Tennessee (États-Unis), a entendu parler du cas de cette petite chienne au Nouveau Mexique, elle a su qu’elle devait faire quelque chose. Infestée de puces, touchée par une infection à l’œil, Teeny a dû subir une lourde opération consistant à lui ôter l’œil du globe oculaire.

« Elle était fermée, craintive et sur la défensive »

Après la saisie de la chienne chez son ancienne propriétaire, Allison s’est positionnée pour une adoption. Habituée aux animaux, la jeune femme de 29 ans est à la tête d’une ferme qui héberge déjà 15 animaux issus de sauvetage. Parmi eux, on retrouve des chiens, des chèvres et des chevaux. Tout ce petit monde vit en parfaite harmonie et était prêt à accueillir un nouveau membre. C’est ainsi que Teeny, la Chihuahua dont l’âge a été estimé entre 12 et 15 ans a rejoint cette grande famille.

Les débuts ont été difficiles, car Teeny avait perdu toute confiance en son entourage. Elle se cachait la plupart du temps et faisait tout pour éviter les interactions.

« Elle a toujours tant d’amour à donner »

Quelque temps plus tard, c’est la résilience incroyable de la Chihuahua qui a opéré. Sur TikTok, Allison documentait cette incroyable progression et expliquait à Newsweek : « Maintenant, elle marche la tête haute, pleine de confiance, à côté de nos Bergers Allemands et Bouviers Bernois. Elle est un exemple de résilience. Même si elle a été maltraitée et négligée, elle a toujours tant d’amour à donner ».

Plus tendre, Teeny a aussi montré qu’elle pouvait être autoritaire, appréciant faire la chef auprès des autres animaux de la ferme.

« La transformation la plus incroyable »

Les internautes gardent en tête une vidéo en particulier montrant Teeny en plein « zoomies », se dépensant de toutes ses forces sur la pelouse dont elle ne connaissait sans doute pas bien les sensations. « Insouciante » et « heureuse », elle est aussi très attachée à sa maîtresse qui lui apporte un réconfort constant.

