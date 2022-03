« Ils auront une vie meilleure » : des cyclistes placent 5 chiots abandonnés dans leur veste et les transportent en lieu sûr

Au Brésil, 5 chiots abandonnés au milieu de nulle part doivent leur salut à un duo de cyclistes. Si les 2 hommes ne les avaient pas récupérés, ils ne seraient certainement plus de ce monde...

Au début du mois de février 2022, Thyago Costa Silva et son ami ont fait une découverte révoltante. Alors qu'ils pédalaient, quelque chose a attiré leur attention. Dans un trou profond situé non loin de la route, 5 chiots luttaient pour survivre. « Quelqu'un a creusé le trou et les a laissés là pour mourir. Ils étaient faibles et ne pouvaient pas s'échapper », a déclaré Thyago au Dodo.

© Thyago Costa Silva

Les 2 cyclistes ont donc stoppé leur course pour secourir les créatures chétives. Après avoir été libérés de leur « prison », les chiots ont reçu de l'eau fraîche. « Ils mouraient de soif et de faim, a poursuivi Thyago, ils voulaient juste survivre. »

Grâce aux sportifs, le nouvel espoir d'une vie meilleure se dessinait à l'horizon pour ces petites boules de poils.

© Thyago Costa Silva

Une rencontre salvatrice

Les cyclistes ont placé les rescapés dans leur veste et les ont transportés en lieu sûr. Ils ont ainsi effectué un voyage de 19 km.

Tous les chiots ont été installés chez Thyago. L'homme au grand cœur s'est occupé d'eux et les a aidés à reprendre des forces. Mais il a accompli bien plus que cela...

© Thyago Costa Silva

Le bon Samaritain leur a trouvé des familles convenables. « Ils ont tous été adoptés par de bonnes personnes qui aiment les animaux », a indiqué le héros de cette belle histoire. Alors que les jeunes chiens étaient promis à un avenir funeste, ils s'épanouissent désormais dans la maison de leurs rêves. « Ils auront une vie meilleure, a conclu Thyago, cela me rend si heureux. »

Le beau geste des cyclistes a permis de sauver 5 vies précieuses !

A lire aussi : L'acte de bienveillance de bénévoles pour apprendre à un Berger Allemand né sans pattes arrière à marcher normalement

© Thyago Costa Silva