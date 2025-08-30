Chassé dans la rue et atteint d'une balle, ce chien découvre la sécurité auprès de sa sauveteuse (vidéo)

Si Nino pouvait parler, il n’aurait peut-être même pas les mots pour décrire la souffrance qu’il a vécue après avoir été la victime d’un bourreau. Le pauvre chien, qui n’avait déjà nulle part où aller, a été chassé avec une arme à feu par une personne sans cœur. Heureusement, une femme n’est pas restée insensible face à sa détresse.

Nino, né en Tunisie, fait partie des chiens dont personne ne veut sur le territoire. Comme beaucoup d’autres animaux errants, il est chassé de la rue par tous les moyens, aussi barbares soient-ils. Le quadrupède a donc vécu de grandes souffrances et certainement un sentiment profond de solitude , jusqu’à ce que des personnes se soucient enfin de lui.

Sarra Methamem, une amoureuse des bêtes, utilise son temps et son argent pour sauver ceux qui n'ont personne sur qui compter. Elle a fini par dédier sa vie à cette cause, alors, quand elle a vu l’appel à l’aide d’une femme nommée Manon sur Facebook, elle n’a pas hésité une seule seconde.

De multiples soucis médicaux

Quelques heures plus tôt, l’internaute avait repéré l’animal en grande souffrance à Raoued. Informée de la situation, Sarra est allée sur les lieux et a effectivement découvert le canidé qui boitait et qui, de façon générale, était en piteux état. Il était évident qu’il nécessitait des soins vétérinaires, alors la bienfaitrice a organisé son transfert vers une clinique locale.

Sur place, le praticien a réalisé des examens sur Nino et, en visionnant les radiographies, a constaté qu’il avait des débris de balles dans la patte. Quelqu’un lui avait tiré dessus avec une arme, et ce, depuis un certain temps d’après les lésions. Le pauvre souffrait aussi du sarcome de sticker, mais le stade peu avancé de sa tumeur, située au niveau de ses voies sexuelles, donne beaucoup d’espoir quant à sa possible guérison.



Sarra Methamem / Facebook

A lire aussi : Ce chien sourd s'illumine chaque fois que ses humains lui font comprendre qu'ils l'emmènent en promenade (vidéo)

Nino pourra bénéficier d’une opération pour retirer son excroissance une fois rétabli. En attendant, des examens complémentaires vont être réalisés pour déterminer s’il est possible de faire quelque chose pour sa patte. Une cagnotte a été ouverte pour financer, les soins du quadrupède et l'aider à se rétablir au mieux.

Sarra a vivement remercié Manon, soit la personne qui a tiré la sonnette d’alarme en croisant le chien plutôt que de fermer les yeux. La sauveteuse a indiqué qu’elle donnerait prochainement des nouvelles de son protégé.