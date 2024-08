Un chien errant souffrant de solitude court après un bus pour rattraper son seul et unique ami

Waylon a passé de longues journées dans la rue. Ce chien, qui autrefois avait un propriétaire, allait et venait dans l’espoir que quelqu’un s’intéresse à lui. Lorsque l’un de ses congénères s’est lié d’amitié avec lui, il n’a pas souhaité s’en séparer et l’a suivi partout, même dans le bus qui le conduisait à la garderie.

À la fin du mois de juillet dernier, la Toile découvrait le minois de Waylon. Le désespoir de ce chien au pelage beige a touché les internautes en plein cœur. En effet, la solitude de l’animal l’a conduit à poursuivre un bus pour retrouver son ami qui était à l’intérieur. Les images, partagées sur les réseaux sociaux, ont bouleversé une famille qui a décidé d’aider le canidé.

Tyson Cash dirige l’entreprise de garde et de transport pour chiens Keller Creek Boarding and Grooming en Géorgie (États-Unis), rapportait le Washington Post. Comme à son habitude, il a pris la route pour aller récupérer un Labrador Retriever nommé Motley. Cela faisait 3 ans qu’il lui faisait bénéficier de ses services et qu’il le connaissait, mais ce jour-là, quelque chose était différent.

Keller Creek French Bulldogs & Boarding/Grooming / Facebook

À qui appartient ce chien ?

Motley a grimpé à bord du bus accompagné d’un autre chien : « Je me suis dit “c'est étrange, ils ne m'ont pas dit qu'ils allaient prendre un autre chien” » confiait-il. Intrigué, l’homme a alors contacté les propriétaires de Motley pour savoir ce qu’il en était. Ceux-ci lui ont expliqué qu’il ne s’agissait pas de leur animal, mais sûrement du toutou qui errait dans le quartier depuis quelques jours.

Malheureusement, Tyson ne pouvait pas prendre le risque de le garder, car l’état de santé du canidé était inconnu. Il était peut-être malade ou couvert de parasites, c’est pourquoi le chauffeur a été contraint de le faire descendre : « Je me suis senti horrible de l'avoir laissé » affirmait-il. Cependant, touché par le quadrupède, il a décidé de l’aider en tentant de retrouver ses maîtres.

Une puce électronique détectée

Tyson a partagé sa photo sur les réseaux sociaux. Laquelle a été vue par des centaines d’internautes. Personne ne semblait le reconnaître, en revanche, des bons Samaritains étaient prêts à l’aider. Sadie Peace, dont le chien Nellie va aussi à la garderie Keller Creek Boarding and Grooming, a été prise de pitié pour lui et l’a récupéré.

Elle l’a conduit chez le vétérinaire qui a scanné une puce électronique. Son propriétaire a été contacté, mais a autorisé Sadie à le garder. La boule de poils nommée Waylon s’est donc installée avec celle-ci. Elle avait été négligée depuis un certain temps, mais ne manquait plus de rien désormais. Aujourd'hui, elle se rend à la garderie à bord du fameux bus aux côtés de Nellie.

Keller Creek Boarding and Grooming