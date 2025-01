Heureuse de trouver une joyeuse troupe de Golden Retrievers, cette jeune femme subit l’enthousiasme de ces derniers (vidéo)

Le 29 décembre dernier, une TikTokeuse répondant au pseudo de @daddy_delaney a fait le buzz en postant une vidéo absolument adorable sur son compte. On peut voir la jeune femme s’émerveiller devant un 4x4 rempli de plusieurs magnifiques Golden Retrievers. Alors qu’elle s’approche pour les caresser, ces derniers expriment leur joie en aboyant, en remuant la queue et en lui faisant des léchouilles. Une interaction tout à fait normale jusqu’à ce que l’un d’entre eux décide de se laisser totalement submerger par son excitation…

@daddy_delaney / TikTok

Un "adorable culte"

En quelques secondes, le toutou s’empare de la manche du pull de la jeune femme et la tire allégrement à l’intérieur de la voiture. On entend alors cette dernière rire aux éclats tout en poussant un cri de surprise alors que la moitié de son corps se trouve embarqué dans l’habitacle. “J’étais super contente de trouver cette voiture pleine de Golden Retrievers jusqu’à ce que l’un d’entre eux m’attrape la manche et me tire dans le véhicule… Il voulait que je rejoigne leur adorable culte”, a écrit la jeune femme en légende de la vidéo.

Avec un total de plus de 2 millions de vues à ce jour ainsi que plus de 570 000 likes, la courte séquence est rapidement devenue virale et a été relayée par plusieurs médias dont Newsweek. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur adoration face à cette scène adorable. “Honnêtement ça ne me dérangerait pas de me faire kidnapper par un gang de Golden”, s’est amusé un internaute nommé Anthony tandis qu’un autre affirme que la jeune femme a trouvé “le paradis”. Dans la vidéo, on peut également entendre la jeune femme hurler à sa mère, vraisemblablement présente à ses côtés, de l’aider. Mais au lieu de lui venir en aide, cette dernière explose de rire. “Elle n’a fait que se moquer de moi”, souligne la jeune femme avec humour en comentaire. Nul doute qu’elle se souviendra très longtemps de cet échange canin très intense…