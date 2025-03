Des soigneurs se démènent pour maintenir en vie un poulain sauvé d’une situation de maltraitance et comptent sur les dons de leur communauté (vidéo)

Une fois de plus, c’est le zoo-refuge La Tanière qui a permis à cette pauvre jument de sortir d’une situation dramatique. Amaigri, en sous-nutrition, l’animal a dû bénéficier de soins en urgence. Elle se remet doucement mais sûrement du cataclysme de ces derniers mois. Les bénévoles en appellent à la générosité des personnes sensibles à la cause animale.

Le refuge La Tanière, situé à Nogent-le-Phaye, non loin de Chartres (Eure-et-Loir), nous est bien connu. Créé en 2015, son équipe a permis le sauvetage de centaines d’animaux. On se se souvient notamment de la saisie de 46 animaux au domicile d’un particulier, ou encore d’un groupe de 6 Patous laissés pour compte dans une décharge. Cette fois-ci, l’équipe est venue à la rencontre d’une jument famélique, n’ayant même plus la force de se tenir sur ses jambes.

« Capri n’est pas fini »

Le zoo-refuge a souhaité médiatiser ce sauvetage récent qui a permis à une jument de quitter un environnement dans lequel elle n’était pas respectée. En effet, l’animal du nom de Capri n’a vraisemblablement jamais été soigné. Au fil du temps, elle a donc perdu beaucoup de poids, jusqu’à devenir très affaiblie.

Lorsque les sauveteurs sont venus à sa rencontre, sur ordre de la Préfecture, ils ont fait face à un véritable drame. Patrick et Francine Violas, à la direction du refuge, rapportaient à Actu : « Elle était cachée dans un box en train de mourir ». Lorsque la jument a franchi la porte du camion destiné à la transporter, complètement déshydratée, elle s’est effondrée au sol, ne pouvant plus supporter son propre poids.

Les sauveteurs sont unanimes : « ça n’est pas normal un animal dans cet état-là ».

« Une seconde vie sous le signe du respect et du bien-être animal »

Capri a désormais rejoint La Tanière et toute l’équipe entend lui apporter toute la sérénité dont elle a besoin. Elle a déjà trouvé sa place parmi « les commères », autres chevaux et poneys du lieu, qui veillent sur elle durant sa rémission qui s’annonce longue.

La colère est évidemment toujours présente chez Francine Violas qui affirme : « Les gens achètent des animaux et les rendent comme ça, c’est inadmissible, on devrait les emprisonner ».

L’urgence est là pour Capri qui va avoir besoin de soins sur le long terme, tout comme d’autres animaux accueillis. L’équipe de La Tanière lance un appel aux dons pour poursuivre ce beau projet qui a permis et permettra à des milliers d’animaux de sortir des griffes d’humains maltraitants.