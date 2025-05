Cette sœur canine exemplaire aide ses propriétaires en berçant le nouveau-né de la maison (vidéo)

Ellie est une chienne exceptionnelle et joviale. En tant que toutou de thérapie, elle transmet sa bonne humeur auprès de ceux qui en ont besoin, mais aussi au sein de son propre foyer. Membre de la famille à part entière, elle s’implique également dans certaines tâches du quotidien et ne manque jamais l’occasion de prendre soin du nouveau-né de la famille !

Ellie, une femelle Golden Retriever fait l’unanimité auprès de quiconque la rencontre. Les enfants, patients, militaires ou encore sportifs, qui ont eu la chance de croiser son chemin n’oublieront certainement pas le moment qu’ils ont passé avec elle. Ses propriétaires sont chanceux de l’avoir dans leur vie, tout comme le bébé de la maison, qui est choyé par la boule de poils.

Cette dernière a l’habitude de prendre soin des autres. Ses humains ont décelé son potentiel et lui ont fait suivre une formation de chienne de thérapie. Intelligente, douce et gentille par nature, la femelle a décroché son diplôme et a commencé à accompagner ses maîtres dans différents établissements pour soutenir les personnes dans le besoin.

@elliegoldenlife / Instagram

Une grande sœur idéale

De nombreuses personnes ont reçu la bonne humeur du quadrupède, qui la partage volontiers avec ceux qu’ils croisent. Sa bonté est l’une de ses plus grandes qualités et il n’attend pas d’être au travail pour le montrer. À la maison aussi, Ellie fait preuve d’une grande bienveillance avec les membres de sa famille, en particulier le nouveau-né de ses maîtres.

Elle s’implique quand ceux-ci rangent les affaires du bébé ou prend son rôle de gardienne très à cœur lorsqu’il fait la sieste. Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par News 18, la chienne berce également l’enfant, installé dans son transat. Sa patte est posée sur l’armature et elle fait des petits mouvements successifs pour faire bouger la chaise de bas en haut. Elle semble avoir trouvé le rythme parfait, puisque le bébé est très calme.

La vidéo a suscité de nombreuses émotions chez les internautes. Certains ont ri, d’autres étaient touchés en voyant la chienne aussi impliquée dans son rôle de grande sœur. Beaucoup ont aussi souligné l’intelligence des Golden Retriever, connus par ailleurs pour leur grand sens de la famille : « Donc Ellie est une personne. Confirmé », plaisantait un internaute.