« Cette scène m’a brisé le cœur », en suivant des pleurs dans la forêt, une femme découvre 5 chiots abandonnés dans les broussailles (vidéo)

En traversant une forêt dense pour rejoindre le refuge où elle travaille, Camelia Dobos a entendu de petits pleurs qui ont immédiatement attiré son attention. Cachés dans les broussailles, 5 chiots abandonnés et terrifiés attendaient de l’aide. Grâce à la patience et à la douceur de la jeune femme, ils ont heureusement pu être sauvés et commencer une nouvelle vie.

En se rendant chaque jour à son travail dans un refuge animalier situé à Adjud, en Roumanie, Camelia Dobos emprunte un chemin qui traverse une forêt épaisse et silencieuse. Un matin, au cours de l’un de ses trajets habituels, elle a toutefois été surprise par des sons inhabituels provenant des bois qui ont tout de suite éveillé sa curiosité.

Une découverte bouleversante en pleine forêt

En suivant le son de ce qui ressemblait à de faibles gémissements, Camelia s’est enfoncée dans les broussailles pour en comprendre l’origine. « J’ai commencé à entendre des pleurs, de petits pleurs, venant de loin », a déclaré la jeune femme à The Dodo. « Quelqu’un d’indifférent ne les aurait probablement pas entendus. Mais quand on aime les animaux, on réagit au moindre bruit. »

© Annie's Trust

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La sauveteuse pressentait la présence d’animaux errants et elle ne s’était pas trompée ! En fouillant les buissons et les herbes folles, elle a découvert 5 chiots abandonnés, terrorisés et blottis dans la végétation. « Cette scène m’a brisé le cœur », a avoué Camelia. Leur présence était vraisemblablement liée à un acte d’abandon volontaire, comme semble le confirmer la découverte d’un sac vide non loin des lieux.

Effrayés par la présence humaine, les petits chiens cherchaient à fuir et à se cacher. Camelia a alors tout de suite compris qu’il lui faudrait de la patience pour les mettre en sécurité.

Une première approche difficile

Après cette découverte bouleversante, Camelia n’a pas eu d’autre choix que de laisser les chiots sur place, avec de la nourriture et de l’eau, car leur peur les empêchait toute approche directe. La jeune femme est bien sûr revenue régulièrement pour les surveiller et tenter, petit à petit, de gagner leur confiance. Peu à peu, les bébés chiens ont commencé à sortir de leur cachette, permettant leur prise en charge progressive et leur transfert au refuge.

© Annie's Trust

Une fois en sécurité, ils ont été installés ensemble et ont commencé à recevoir les soins nécessaires grâce au soutien d’une association britannique de protection animale, Annie's Trust.

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Encore craintifs, les chiots évoluent désormais doucement : certains commencent à s’ouvrir au contact humain, tandis que d’autres restent plus réservés, mais tous entament un processus de socialisation qui leur permettra, avec le temps, de se rétablir et de grandir dans de meilleures conditions.

© Annie's Trust

« Ils ont besoin de temps, de compréhension et d’amour », a déclaré Camelia. Une chose est certaine : grâce à sa vigilance et à Annie's Trust, ces petits chiens sont en route vers des jours meilleurs !