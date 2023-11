Cette jeune chienne rescapée du marché de la viande canine est prête pour sa nouvelle vie (vidéo)

Sauvée du marché de la viande de chiens en Chine, Honey se trouve actuellement en Angleterre et attend de rencontrer sa famille pour toujours. Une vidéo d’elle montre à quel point cette rescapée est joyeuse et épanouie.

Chaque année en Asie, ce sont des dizaines de millions de chiens sont capturés et emmenés aux abattoirs pour alimenter le marché de la viande canine. Sur place comme à l’étranger, de nombreuses organisations se battent au quotidien contre ce fléau et s’emploient à sauver autant d’animaux que possible.

The Big 3 Rescue est l’une de ces associations de protection animale qui volent au secours des chiens victimes de ce trafic, notamment en Chine et en Corée du Sud. Après les avoir pris en charge, soignés, éduqués et socialisés, elle les confie à des familles d’accueil puis leur cherche des foyers aimants pour toujours au Royaume-Uni.

Parmi ces chiens sauvés par The Big 3 Rescue se trouve une adorable jeune Golden Retriever répondant au nom de Honey.



Cette chienne n’a plus rien à craindre aujourd’hui, alors qu’elle risquait le pire il y a peu. Elle avait été découverte en Chine et arrachée à son triste sort, avant d’être emmenée en Grande-Bretagne pour se voir offrir une nouvelle vie.

Honey vit actuellement au sein d’une famille d'accueil qui habite le Kent, comté du sud-est de l’Angleterre. Dans une vidéo postée sur le compte TikTok de The Big 3 Rescue, on la voit heureuse, pleine de vie et de joie qu’elle ne demande qu’à partager.

Une joie de vivre communicative

La voir ainsi recevoir et donner des câlins, jouer avec ses congénères, apprendre les ordres de base en recevant des friandises en récompense, se saisir de sa laisse pour inviter ses bienfaiteurs à la promener… Tout ceci procure énormément de bonheur.

Honey est à présent prête à rejoindre sa future famille. Elle s’entend à merveille avec ses congénères et semble apprécier les félins. L’association précise, en effet, en commentaire qu’elle a été « mise en contact avec un chat chez le vétérinaire en Chine et il n’y a pas eu de problème ».

Voici la vidéo en question, postée le 23 octobre sur TikTok et relayée par PetHelpful :

