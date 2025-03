Un chien découvert seul et transi de froid dans un parc reprend espoir grâce à une association

Chien perdu ou abandonné ? Les forces de l’ordre et l’association qui l’a pris en charge n’en savent rien pour le moment. Un appel à témoin a été lancé et le Pitbull reçoit tous les soins et toute l’attention dont il a besoin, en attendant d’être proposé à l’adoption si son éventuel propriétaire ne vient pas le réclamer.

Après avoir passé plusieurs jours seul, terrifié et dans le froid, un chien découvert dans un parc du Massachussetts (Etats-Unis) a été secouru et confié à une association, rapportait WCVB.

Pendant que les bénévoles prennent soin de lui et le réconfortent, la police de la ville de Wellesley tente de savoir si ce Pitbull est victime d’abandon où s’il s’est égaré.



D’après plusieurs témoins, l’animal sauvé le mardi 25 février à Ouellet Park était déjà sur les lieux quelques jours auparavant. Les signalements font, en effet, état de sa présence le jeudi 20 février.

Le chien a été emmené chez un vétérinaire local dans la foulée de son sauvetage. Le praticien a constaté qu’il souffrait de gelures et de brûlures occasionnées par la neige et le sel de déneigement. Il était également très maigre, couvert d’excréments et ne portait pas de puce d’identification. En revanche, il avait toujours son collier et sa laisse. Il est âgé approximativement d’un an, voire moins.

« Les coussinets et les oreilles du chien ont visiblement été exposés à la glace et à la neige pendant une période prolongée, ce qui confirme qu’il est dehors depuis un moment », explique l’agente de police Tana DiCenso.

« Lui trouver le meilleur foyer qu'il puisse avoir »

Le canidé a été appelé Chicken par ses bienfaiteurs, qui précisent qu’il est très amical et qu’il répond aux ordres de base.

S’il a été perdu, les forces de l’ordre espèrent retrouver sa famille et le lui remettre. S’il s’agit d’un abandon, elles engageront des poursuites pour cruauté animale.

Chicken vit actuellement au refuge de Pittie Love Rescue, une association locale. Si personne ne vient le réclamer sous 14 jours, elle pourra le proposer à l’adoption. « Le but est simplement de lui trouver le meilleur foyer pour toujours qu'il puisse avoir », conclut Katie Eaton, bénévole dans cette structure d’accueil.