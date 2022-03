8in1 FLAVOURS, la combinaison parfaite entre la friandise d'apprentissage, de récompense et de plaisir

8in1 FLAVOURS, la combinaison parfaite entre la friandise d'apprentissage, de récompense et de plaisir

Quoi de plus agréable pour un chien, que de recevoir une petite douceur en guise de récompense ? Justement, la marque 8in1 lance sa nouvelle gamme FLAVOURS, laquelle propose 3 friandises de formes différentes. Des mets affriandants et utiles pour les apprentissages en renforcement positif !

Ce n'est pas un scoop, nos boules de poils raffolent des friandises. En plus de combler leur estomac gourmand, elles ont trouvé leur place dans l'éducation positive en tant que récompenses pour bons comportements. Simples d'utilisation, les gâteries captent l'attention de l'animal et accélèrent l'apprentissage. Bien sûr, pour manifester sa satisfaction, mots doux et caresses s'avèrent tout aussi importants.

Et attention, faire plaisir à son chien, ne signifie aucunement le gaver. En outre, le choix des aliments n'est pas à prendre à la légère ! Même si votre ami à fourrure, fermement campé à côté de la table de la salle à manger, a l'œil qui frise, évitez de lui donner des restes. Souvent, ces à-côtés ne sont pas adaptés à son système digestif.

Mais alors, quelles douceurs privilégier ?

© 8in1

8in1 FLAVOURS : des friandises savoureuses et de petite taille

Vous recherchez des délices riches en protéines, mais aussi dénuées d'exhausteur de goût, de sucres ajoutés, d'OGM et de conservateur artificiel ? Braquez les projecteurs sur la nouvelle gamme 8in1 FLAVOURS, laquelle propose 3 friandises de récompense de formes différentes : en biscuit, en bouchée et en rouleau.

Cuites au four, elles sont toutes disponibles dans des textures croustillantes ou tendres. Poulet, canard, bœuf, les divers fumets stimuleront votre compagnon à 4 pattes lors de son apprentissage avec la méthode du renforcement positif.

Zoom sur le trio phare :

Crunchy Rolls (rouleaux croustillants)

Les Crunchy Rolls se révèlent croustillants à l'intérieur et tendres à l'extérieur. Côté saveurs, poitrine de poulet et de canard, ainsi que viande de boeuf raviront les papilles de votre animal de compagnie. Faibles en matière grasse, formulées sans céréales et sans gluten, ces friandises sont disponibles en paquet de 85 grammes.

Skewer Bites (bouchées à la viande)

Les Skewer Bites correspondent à de savoureux morceaux de brochettes de viandes. Poitrine de poulet et de canard, ainsi que foie de poulet sont au rendez-vous. Faibles en matière grasse et sans sucres ajoutés, les Skewer Bites sont stockés dans un sac de 100 grammes.

Meaty Biscuits (biscuits à la viande)

Les Meaty Biscuits représentent de délicieux biscuits croustillants aux 3 saveurs. Poitrine de poulet et viande de boeuf, aromatisés à la viande de porc, les Meaty Biscuits sont rangés dans un paquet de 100 grammes.

A lire aussi : La nouvelle coupe de cheveux de ce chien enfoui sous plus de 6 kilos de poils change sa vie à jamais

Pour résumer, 8in1 FLAVOURS est un accord parfait entre la friandise d’apprentissage, de récompense ou de plaisir.