Squelettique et enchaîné dans le froid, ce chien a failli ne jamais connaître la chaleur d’un foyer

Lorsqu’ils ont aperçu Jace, les bénévoles de la BC SPCA ont cru à une mauvaise blague. Sale, amaigri et très effrayé, le jeune chien faisait peine à voir. Il faut dire que les premières années de sa vie n’ont pas été toutes roses puisqu’il a été trouvé enchaîné dans une propriété basée dans la municipalité de Nanaimo. “Il s'agit d'un cas vraiment déchirant. Ce pauvre chien émacié a été retrouvé sur une propriété, sans aucune nourriture ni eau visible. Il était à peine capable de marcher. Il boitait et frissonnait de froid. Il souffrait d'une perte de fourrure et était attaché par une lourde chaîne. Son seul abri était une niche délabrée, mouillée à l’intérieur et dépourvue de litière”, a expliqué Eileen Drever, responsable principale de la protection des agents et des relations avec les parties prenantes de la BC SPCA.

© BC SPCA

Un miraculé

D’après l’agent de protection des animaux qui s’est rendu sur place, Jace n’aurait probablement pas passé la nuit, compte tenu des températures inférieures à zéro. Heureusement, le pauvre animal a pu être sauvé à temps et a immédiatement été emmené chez le vétérinaire. Après divers soins et examens, il a été conclu que Jace souffrait d'une perte musculaire importante, d'une vision limitée, d’un mince pelage irrité ainsi que de plusieurs escarres sur le bassin et des croûtes au bout des oreilles. Quand il aura repris du poids et des forces, Jace sera castré.

© BC SPCA

En attendant, il fait preuve de beaucoup de résilience et de confiance en l’Homme malgré son traumatisme. “Il comptait sur le soutien et les encouragements du personnel”, explique le refuge dans un article dédié. Aujourd’hui, Jace est nourri 2 fois par jour et commence lentement mais sûrement à reprendre du poids. Il suit également un programme spécifique d’exercice qui va l’aider à reprendre du muscle. Il sera disponible à l'adoption quand il aura retrouvé la forme.

A lire aussi : Un vieux chien de 16 ans trouve toujours l'énergie pour courir vers la personne qu'il préfère le plus au monde (vidéo)

© BC SPCA