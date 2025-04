Ce chien de refuge attendant le grand jour depuis 5 ans se console en traînant sa gamelle préférée partout

Malgré les efforts que déploient les membres du personnel pour aider les pensionnaires canins à rester sereins, la vie au refuge est tout sauf simple. L’agitation, le bruit, le stress et le fait d’être privé de sa famille et de son foyer rendent le quotidien des chiens pénible. Pour ne pas sombrer totalement dans la dépression, Wally a choisi un doudou pas tout à fait comme les autres, puisqu’il s’agit de sa gamelle. Ce croisé Terrier de 7 ans et demi ne se sépare jamais de son écuelle métallique, raconte The Dodo.

Wally était arrivé au Town of Hempstead Animal Shelter, situé à Wantagh à New York, il y a 5 ans. Même s’il en est le résident le plus ancien, ce chien ne s’est pas vraiment habitué au tumulte qui règne dans la structure d’accueil. Son anxiété n’a d’ailleurs fait que s’aggraver au fil des années et il a plus que jamais besoin de quitter cet environnement.



Town of Hempstead Animal Shelter

« Sa gamelle lui procure du réconfort dans ce refuge stressant, peut-on lire de la part d’une bénévole sur le compte Instagram consacré au refuge. C'est un spectacle déchirant ».

A son arrivée au Town of Hempstead Animal Shelter, Wally souffrait de multiples blessures. Il avait été soigné et était prêt à être adopté. Il l’avait d’ailleurs été à 2 reprises, mais était revenu au refuge à chaque fois… Autant de déceptions et de retours à la case départ difficiles à encaisser.

Son âme de chiot est intacte

Wally essaie malgré tout de garder son âme de chiot et de ne pas perdre le goût du jeu. Il s’accroche à l’espoir avec un courage admirable.

« Wally aime toutes sortes de jouets : balles, cordes, objets qui couinent et plus encore, poursuit la bénévole. Il échangera volontiers des jouets contre d’autres ou de savoureuses friandises, ce qui fera de lui un compagnon de jeu amusant et engageant. »

Il est quelque peu réservé à l’égard des humains, mais il suffit de prendre le temps de le connaître pour voir à quel point il est enjoué et amical.

Même si Wally n’a pas été servi par la chance, il ne renonce pas à son rêve de trouver une famille aimante. Au refuge, tout le monde espère voir son souhait exaucé.



Town of Hempstead Animal Shelter