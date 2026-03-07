Ce chat n'a pas l'intention de partager sa maîtresse ni son lit avec son « humain de rechange » et le lui fait bien savoir (vidéo)

Milo a encore fait parler de lui sur TikTok. Le célèbre chat a purement et simplement expulsé « l’humain de rechange » du lit conjugal après une nuit d’absence, sous les yeux amusés de millions d’internautes. Résultat : une victoire sans appel pour le félin, qui a reconquis son territoire et célébré son triomphe en pétrissant fièrement les draps.

Milo, alias « @mrmilothechonk » sur TikTok, n'est pas le genre de chat à se laisser marcher sur les pattes, ni à se taire lorsque quelque chose lui déplaît. Ses 2,7 millions de followers le savent, tout comme bon nombre de membres de la communauté Woopets. Nous vous avions déjà parlé de ce matou au pelage tigré et au caractère bien affirmé à maintes reprises, notamment lorsqu'il confiait son désarroi face à l'arrivée chez lui de 2 congénères indésirables ou encore quand présentait fièrement le luxueux studio que ses propriétaires lui avaient aménagé.

Les vidéos que l'on découvre sur son compte TikTok sont toutes aussi drôles les unes que les autres, mais derrière l'intransigeance que Milo affiche se cache un cœur débordant de tendresse.



@mrmilothechonk / TikTok

Récemment, une nouvelle séquence a fait rire les internautes et est devenue virale, en générant 1,3 million de vues depuis sa mise en ligne le 24 février 2026.

Le retour problématique de « l'humain de rechange »

On y apprend que « l'humain de rechange » de Milo, autrement dit le conjoint de sa propriétaire, a eu la mauvaise idée de passer la nuit ailleurs et que, à son retour, il a osé regagner son lit. Lit qui, entretemps, est devenu la propriété privée du chat qui, dans sa grande bonté, a tout de même accepté de le partager avec son humaine.

L'homme a bien essayé de se glisser sous la couette, mais Milo a tenu à lui faire savoir qu'il n'était plus le bienvenu. Entre regards intimidants et mordillements, le désormais « intrus » a fini par s'avouer vaincu. Le félin l'a même escorté jusqu'à la porte, avant de retourner se coucher et de pétrir les draps pour fêter sa victoire.

Voici la vidéo en question, relayée par PetHelpful :

