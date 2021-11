A l'aide d'un drap, les voisins sauvent un chien sur le point de chuter du balcon (vidéo)

En Espagne, des voisins se sont mobilisés pour sauver un chien qui, coincé au bord d’un balcon, était sur le point de faire une chute de plusieurs mètres. Le sauvetage a été filmé et la vidéo postée sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires d’internautes admiratifs à l’égard de l’intervention héroïque des habitants.

Les héros ne portent pas tous des capes ; ils tiennent parfois des draps. C’est précisément ce qu’ont fait des habitants de Novelda, dans la province d’Alicante (Sud-est de l’Espagne), dimanche dernier pour sauver la vie d’un chien. Les faits sont rapportés par le média espagnol El Periódico ce lundi 15 novembre.

Plusieurs personnes s’étaient regroupées au pied d’un immeuble où un chien en très mauvaise posture risquait de tomber à tout moment. Scindées en 2 groupes, elles tenaient 2 draps tendus dans l’espoir d’amortir la chute de l’animal.

Le quadrupède s’était, en effet, retrouvé sur le bord d’un balcon situé au 2e étage de la résidence. Il s’agrippait comme il le pouvait à la végétation ornant l’ouvrage, mais il était clair qu’il ne pouvait plus tenir bien longtemps.



SocialDrive / Twitter

Avait-il était enfermé dehors ou était-il parvenu à accéder au balcon par une fenêtre laissée ouverte ? On l’ignore pour le moment. Les occupants de l’appartement et propriétaires du canidé semblaient, en tout cas, absents à ce moment-là.

Cris de joie et applaudissements

A bout de forces, le chien a fini par lâcher prise et a chuté d’une hauteur de plusieurs mètres. Heureusement, il est tombé tout droit en plein centre de l’un des draps fermement tenus par les voisins et s’en est sorti sain et sauf. Soulagés, sauveurs et témoins ont poussé des cris de joie et applaudi.



SocialDrive / Twitter

La scène a été filmée par l’un d’eux et la vidéo publiée sur Twitter, devenant rapidement virale. Voici la séquence en question :

Elle n'est pas sans rappeler un sauvetage similaire ayant eu lieu en août dernier à Dubaï. L'animal secouru était alors une chatte en gestation.