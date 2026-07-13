Après 6 années d’attente, une chienne de 13 ans atteinte de surdité dit adieu au refuge pour vivre sa nouvelle vie en famille

Dana a vécu dans les locaux de la SPA de Strasbourg, et ce n’est que récemment qu’elle a appris la nouvelle de son adoption qui va changer le reste de sa vie. Pendant 6 ans, Dana n’a pas retenu l’attention des adoptants, et cela a eu un impact évident sur sa confiance en elle. La chienne a dû faire preuve de résilience et d’adaptation, et sa ténacité vient d’être récompensée.

Dana est née en 2013 dans des conditions malheureuses. La chienne croisée a été maltraitée des années durant, par un propriétaire négligent qui s’appliquait à lui donner des punitions graves. Son séjour à la SPA a été salvateur, mais s’est étendu sur de nombreuses années, bien plus que ce qui était envisagé au départ.

Il « l’avait attaché au radiateur »

Dana a vécu un quotidien cauchemardesque. Un représentant de la SPA explique à Actu que son maître : « L’avait attaché au radiateur, prétextant qu’elle ne s’entendait pas avec l’autre chien du foyer ».

Par la suite, le parcours de Dana a été marqué par l’instabilité. Ce n’est que tout récemment qu’un dénouement vraiment heureux est apparu.

6 années chaotiques

Dana a pu souffler en arrivant au refuge, mais par la suite, elle a dû faire face à une déception d’importance. En effet, la chienne a été adoptée, mais son adoption n’a pas fonctionné car elle n’est pas parvenue à s’épanouir.

Les bénévoles se sont démenés pour trouver la famille idéale, mais ces efforts auront pris 6 ans.

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La vraie récompense

Dana est une chienne sénior qui souffre de surdité, elle a donc des besoins particuliers qui diffèrent d’un animal plus jeune. Selon la SPA, elle est cependant encore bien en forme pour son âge. Le refuge a souhaité le trouver une famille à même de prendre en charge son handicap et de lui offrir de la légèreté au quotidien. C’est chose faite, pour le plus grand bonheur de tous, de Dana comme de ses aidants.

Comment faciliter le quotidien d’un chien sourd ?

Le quotidien avec un chien sourd demande quelques adaptations. Souvent simples, elles permettent d’adoucir le quotidien de nos boules de poils touchées par ce handicap sensoriel. Voici 3 conseils :