Cette chienne se prenant pour la "reine de la jungle" a décidé de s'offrir le meilleur emplacement sur l'arbre à chat (vidéo)

Une chienne a manifestement tenu à affirmer sa domination sur l’arbre à chat et s’est offert la meilleure place sur l’accessoire, pourtant destiné aux chats de la famille. C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo à la fois drôle et attendrissante, postée sur TikTok où elle est devenue virale en très peu de temps.

Luna est la preuve vivante que les Pitbulls sont des chiens aussi adorables et amicaux que les autres, pour peu qu’on les aime, respecte, socialise et éduque correctement. Chez ses maîtres, elle cohabite en toute harmonie avec 2 chats. Ces derniers disposent de beaux arbres à chat pour prendre de la hauteur, se reposer et se faire les griffes grâce aux griffoirs entourant les bases.

Visiblement, Luna s’intéresse aussi à l’un de ces arbres à chat, peut-être en raison de ses jolies formes et des troncs qui le constituent. Elle s’est même approprié l’emplacement le plus « prestigieux », le plus haut en l’occurrence.



Luna The Pittie / TikTok

Son propriétaire a été surpris de le constater. Au point d’avoir filmé la scène pour partager la vidéo sur le compte TikTok qu’il consacre à la Pitbull et qui est suivi par 4,4 millions d’abonnés.

La séquence montre donc Luna alors qu’elle est tranquillement allongée sur la plateforme supérieure de l’arbre à chat, bien que la douillette fleur soit trop petite pour accueillir la totalité de son corps. On voit ainsi sa queue et l’une de ses pattes qui dépassent.

« Comment es-tu arrivée là-haut »

Les chats, eux, se sont contentés de l’étage inférieur, mais cela ne semble pas vraiment les contrarier. Ou alors, peut-être sont-ils simplement résignés…

« Que se passe-t-il donc ici ? Comment es-tu arrivée là-haut, Luna ? », lui demande son propriétaire pendant qu’il filme.

« Pour qui te prends-tu ? Tu as mangé de la crotte de chat et maintenant tu te prends pour la reine de la jungle ? », poursuit-il.

Toutes ces questions ne dérangent pas du tout Luna, qui a bien l’intention de finir son petit somme.