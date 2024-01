Ce 6eme sens inexpliqué des chiens qui les rend capables de retrouver leur maître à des kilomètres

Avez-vous entendu parler de Merlin, ce Springer Anglais rentré chez lui de son plein gré après 16 heures de disparition ? Tout un village s’était mobilisé pour le chercher et avait même utilisé des caméras infrarouges ainsi que des drones. Toutefois, personne n’était parvenu à le localiser dans le secteur, mais le chien était retourné auprès de ses proches de lui-même.

Sa cavale questionne et les internautes se sont notamment demandé comment les chiens parvenaient-ils à rentrer chez eux. Car oui, l’odorat est régulièrement mentionné, mais il se pourrait que d’autres éléments entrent en jeu. The Guardian a consacré un article à ce sujet.

Des récits tous plus extraordinaires les uns que les autres

Il y a plusieurs décennies, un chien nommé Bobbie a disparu pendant ses vacances dans l'Indiana avec ses propriétaires. Lesquels avaient dû se résigner et rentrer sans lui dans l'Oregon, soit plus de 4800 km plus loin. 6 mois après sa disparition, le chien réapparaissait sur le palier de sa porte. Il était rentré par lui-même, bravant le froid et la fatigue.

Des études ont été menées par la suite pour comprendre comment une telle chose pouvait se produire. Des experts ont relevé un état de transe lorsqu'un chien recherche sa famille. C'était d'ailleurs le cas pour Merlin. Ses proches avaient signifié qu'il n'était « pas dans son état normal » en rentrant.

photo d’illustration

Des sens extrêmement développés

Récemment, des scientifiques tchèques ont mené une étude sur 27 chiens pour déterminer si l'odorat était le sens principal utilisé lorsque ces derniers s'égaraient. Il s'est avéré qu'un tiers des canidés se servait d'indices visuels ou utilisait le champ magnétique terrestre pour chercher son chemin.

Enfin, l'histoire a montré que les chiens n'étaient pas seulement capables de retrouver leur maison, ils pouvaient également suivre à la trace leur propriétaire. C'est par exemple le récit de Prince en 1914, un toutou resté au domicile de son maître Cleo pendant que celui-ci était à la guerre. Au lieu de l'attendre sagement en compagnie de sa maîtresse, il est allé le rejoindre dans un endroit qui lui était parfaitement inconnu.

photo d’illustration

Finalement, nos boules de poils sont capables de prouesses inexplicables. Elles conservent une immense part de mystère que les scientifiques résoudront peut-être un jour.